हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजन्मदिन से प्री-वेडिंग शूट तक, नमो भारत ट्रेन के अंदर करें सेलीब्रेशन, जानें कितना आएगा खर्च?

जन्मदिन से प्री-वेडिंग शूट तक, नमो भारत ट्रेन के अंदर करें सेलीब्रेशन, जानें कितना आएगा खर्च?

नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली-एनसीआर में जन्मदिन, प्री-वेडिंग शूट जैसे खास पलों को मनाने का नया ठिकाना बन गई है. एनसीआरटीसी ने 5,000 रुपये प्रति घंटे के शुल्क पर कोच बुकिंग शुरू की है.

By : IANS एजेंसी | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 03:39 PM (IST)
दिल्ली–एनसीआर के यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन अब सिर्फ सफर का जरिया ही नहीं, बल्कि जिंदगी के खास पलों को यादगार बनाने का नया माध्यम भी साबित होने जा रही है. रीजनल रेल सेवा संचालित करने वाली एनसीआरटीसी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम) ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत लोग अपने विशेष अवसरों- जैसे जन्मदिन, प्री-वेडिंग शूट, निजी समारोह या खुशी का कोई और यादगार पल सीधे नमो भारत ट्रेन के अंदर सेलिब्रेट कर सकेंगे.

निर्धारित शुल्क 5,000 रुपये प्रति घंटे से होता है शुरू

इस पहल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, इवेंट ऑर्गेनाइजर या फोटो/वीडियो प्रोडक्शन टीम नमो भारत के कोच की एडवांस बुकिंग कर सकती है. आयोजन ट्रेन के स्टेशन पर खड़े कोच में या परिचालन के दौरान ट्रैक पर चलती ट्रेन में दोनों तरीकों से संभव होगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क 5,000 रुपये प्रति घंटे से शुरू होता है.

साथ ही, बुकिंग वाले समय के पहले और बाद में 30-30 मिनट का अतिरिक्त स्लॉट भी दिया जाएगा ताकि सजावट लगाने और हटाने में सुविधा मिल सके. समारोह सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच आयोजित किए जा सकते हैं और पूरी व्यवस्था इस तरह प्रबंधित की जाएगी कि सामान्य ट्रेन संचालन और यात्रियों को कोई असुविधा न हो.

प्रीमियम वातावरण करती है प्रदान 

एनसीआरटीसी ने बताया कि नमो भारत के आकर्षक इंटीरियर, आधुनिक डिजाइन और 160 किलोमीटर/घंटा की उच्च गति इसे समारोहों के लिए खास और यादगार लोकेशन बनाते हैं. आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ साउथ जैसे स्टेशनों पर इसकी पहुंच लोगों को अपने समारोह के लिए एक अनोखा और प्रीमियम वातावरण प्रदान करती है.

इसके अतिरिक्त, दुहाई डिपो में स्थित मॉक-अप कोच भी शूट और आयोजनों के लिए उपलब्ध है. इन समारोहों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजन एनसीआरटीसी स्टाफ और सिक्योरिटी की निगरानी में होंगे. आयोजनकर्ताओं को सजावट की पूरी स्वतंत्रता होगी, जिसे ट्रेन अथॉरिटी के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाना अनिवार्य होगा.

उल्लेखनीय है कि एनसीआरटीसी ने पहले भी नमो भारत के स्टेशनों और ट्रेनों को फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और टीवी विज्ञापनों की शूटिंग के लिए किराए पर उपलब्ध कराने संबंधी नीति लागू की है. हाल ही में आयोजित फिल्म प्रतियोगिता में देशभर के युवा फिल्म निर्माताओं ने नमो भारत की अवसंरचना पर आधारित शॉर्ट फिल्मों में प्रतिभा दिखाई थी.

हजारों यात्रियों के पास अपनी-अपनी होती हैं कहानियां 

एनसीआरटीसी का मानना है कि हर दिन नमो भारत से सफर करने वाले हजारों यात्रियों के पास अपनी-अपनी कहानियां होती हैं. मुलाकातों की, सपनों की और सफर के अनुभवों की. अब इस नई पहल के साथ लोग अपनी खुशियां नमो भारत के साथ जोड़कर इसकी कहानी का हिस्सा बन सकेंगे.

Published at : 22 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Embed widget