CM रेखा गुप्ता पर कांग्रेस का करारा वार, देवेंद्र यादव बोले, 'BJP-MCD शासन की नाकामी'

CM रेखा गुप्ता पर कांग्रेस का करारा वार, देवेंद्र यादव बोले, 'BJP-MCD शासन की नाकामी'

Delhi News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रेखा गुप्ता और भाजपा–एमसीडी सरकार पर 15 साल की नाकामी, झुग्गीवालों को उजाड़ने, अधूरे वादों और खराब व्यवस्थाओं के आरोप लगाए.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 22 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा की दिल्ली सरकार और एमसीडी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के कामों पर सवाल उठाने से पहले भाजपा को अपने 15 साल के निगम शासन की नाकामियों और झूठे दावों पर नजर डालनी चाहिए. यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजधानी में विकास रोकने और झुग्गीवालों को उजाड़ने के अलावा कुछ नहीं किया.

देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं के पास अपने काम गिनाने तक के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने दावा किया कि शीला दीक्षित सरकार के 15 साल दिल्ली के विकास का स्वर्णिम दौर थे. उस समय राजधानी में सड़कें बनीं, फ्लाईओवर बने, बसें खरीदी गईं और कॉलोनियां विकसित हुईं.

वहीं, भाजपा ने 15 सालों के निगम शासन में दिल्ली को पीछे ढकेलने का काम किया. उनके मुताबिक भाजपा सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाना जानती है, लेकिन काम के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है.”

जहां झुग्गी, वहीं मकान योजना पर घेरा

यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए 56 हजार फ्लैट आज तक लोगों को नहीं दिए गए. एक भी गरीब को चाबी नहीं मिली. अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया, तो ये फ्लैट किसने बनाए? हवा में तो नहीं खड़े हो गए.

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण योजना ‘जहाँ झुग्गी, वहीं मकान’ को रोक दिया और गरीबों को बेघर करने का काम शुरू कर दिया.

झुग्गीवालों को उजाड़ने का आरोप

कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनावों के समय भाजपा के नेता झुग्गियों में रात गुज़ारते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्हीं झुग्गियों को हटाया जाता है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस की तरह ही फ्लैट बनाने की परियोजनाएं शुरू कीं, लेकिन न तो गति दिखाई और न ही लोगों को घर दिए.

देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने और त्योहारों पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. यादव बोले कि कांग्रेस अपनी योजनाओं को पूरा करती है. भाजपा सिर्फ वादों और वोट बैंक की राजनीति करती है.

यादव ने दिल्ली की आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में DTC बस बेड़े में एक भी नई बस नहीं जोड़ी गई. इससे रोज़मर्रा के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने J.J. क्लस्टर्स को न सिर्फ भूखंड दिए, बल्कि कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जैसी कॉलोनियों में पुनर्वास मॉडल तैयार किया.

जलभराव, टूटी सड़कें और यमुना प्रदूषण पर भाजपा सरकार को घेरा

दिल्ली में हाल में हुए भारी जलभराव और यमुना प्रदूषण को लेकर भी यादव ने रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नालों और सीवरों की सफाई समय पर नहीं की गई, इसलिए बारिश में शहर डूब गया. साथ ही आरोप लगाया कि यमुना में बिना ट्रीटमेंट का सीवेज छोड़ने से राजधानी का जल प्रदूषण और बढ़ गया.

Published at : 22 Nov 2025 03:10 PM (IST)
