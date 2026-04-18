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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहज 2026 की शुरुआत, पहला जत्था हुआ रवाना; पहली फ्लाइट में 371 जायरीन भरेंगे उड़ान

हज 2026 की शुरुआत, पहला जत्था हुआ रवाना; पहली फ्लाइट में 371 जायरीन भरेंगे उड़ान

Hajj 2026: साल 2026 में भारत से हज का सफर शुरू हो गया है. 371 यात्रियों को लेकर आज पहली फ्लाइट रवाना होने जा रही है. हज यात्रियों को कमेटी ने एयरपोर्ट पर फूल-मालाएं पहनाकर रवाना किया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Apr 2026 08:51 AM (IST)
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हज 2026 के जायरीनों का पहला जत्था शनिवार (18 अप्रैल) अरब के मक्का के लिए रवाना हो रहा है. दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां भी हवाई अड्डे पर मौजूद हैं. इस दौरान दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि आज हज 2026 की पहली उड़ान है, जिसमें 371 तीर्थयात्री अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं. मैं सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं. 

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है और हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि उनकी यात्रा सुगम, सुखद और आरामदायक हो. बता दें कि हज यात्रियों को कमेटी ने एयरपोर्ट पर फूल-मालाएं पहनाकर रवाना किया है.

हज कमेटी की अध्यक्ष ने क्या कहा?

हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कि फिलहाल जैसा माहौल चल रहा है इसमें हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. भारत सरकार की यह प्राथमिकता है. उन्होंने आगे कहा कि जितना हो सकता था इतना अपनी तरफ से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है. 

हज यात्रा को लेकर क्या बोले जायरीन?

पुरानी दिल्ली स्थित दरियागंज निवासी जायरीन मोहम्मद कासिफ हज यात्रा पर जा रहे हैं. अपने सफर को लेकर उन्होंने कहा कि यह ऐसी फीलिंग है जिसे मैं बता नहीं सकता. यह जिंदगी का वो पल है जो बड़े खुशनसीब लोगों को मिलता है और तमाम हज को जाने वाले यात्री इस पल का इंतजार करते हैं.

उन्होंने कहा कि भारतीय हज कमेटी में लाखों-करोड़ों लोग हज जाने के लिए फॉर्म भरते हैं. लेकिन चंद लोगों को ही इस सफर पर जाने का मौका मिलता है. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की तरफ से हज यात्रा को लेकर बेहद अच्छी व्यवस्था की गई है. 

देश में भाईचारा कायम करने की दुआ करूंगा- जायरीन

उन्होंने आगे कहा कि मैं देश में शांति, अमन, भाईचारा कायम फरमाए. मेरी सबसे अपील है कि प्यार मोहब्बत से रहें. एक दूसरे की मदद करें. एक दूसरे की मदद के लिए आगे आकर हिंदू-मुस्लिम के बीच की नफरत को मिटाएं. उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क गंगा-जमुनी तहजीब माना जाता है. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली: CR पार्क डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, पुरानी रंजिश में की बाप-बेटे की हत्या

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Delhi Airport Kausar Jahan DELHI NEWS Hajj 2026
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