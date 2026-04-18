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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम का यूटर्न, गर्मी से मिली राहत; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद मौसम का यूटर्न, गर्मी से मिली राहत; जानें IMD का लेटेस्ट अपडेट

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम लोगों को राहत देने वाला है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. शनिवार की सुबह 6 बजे 24 डिग्री तापमान है.

By : फियाज उल मुस्तफा, पीटीआई- भाषा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 18 Apr 2026 07:02 AM (IST)
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दिल्ली वासियों को शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी के बीच असामान्य रूप से बादलों से घिरा हुआ आसमान देखने को मिला. इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. राजधानी में शनिवार (18 अप्रैल) को मौसम सुहाना रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, दिन में बाद में शहर के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है. आईएमडी ने बताया कि शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे अधिक है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. 

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम लोगों को राहत देने वाला है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. शनिवार की सुबह 6 बजे 24 डिग्री तापमान है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 प्रतिशत बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. वहीं शनिवार को 42 प्रतिशत नमी रहने की उम्मीद है. इसके साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं.

दिल्ली-एनसीआर में आज का कितना रहेगा तापमान

वहीं तापमान की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के करीब रहेगा. जिससे शाम में ठंडक महसूस होने वाली है.

मौसम विभाग ने दी यह जानकारी

मौसम वैज्ञानिकों ने मौजूदा परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए कहा कि बादल छाए रहने का कारण राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों तथा पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर उत्पन्न चक्रवाती परिसंचरण है. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों से धूल के कण दिल्ली-एनसीआर की ओर आ रहे हैं, जिसके चलते हवा में धूल की परत और वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है.

विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जैसे इलाकों में बृहस्पतिवार को गरज के साथ हल्की बारिश और आंधी चलने की गतिविधियां दर्ज की गई थीं. विशेषज्ञों का कहना है कि इसी मौसमी गतिविधि का असर दिल्ली के मौसम पर भी पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: Delhi News: मेहरौली में हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़, लड़की को आगे करके करते थे लूट, महिला समेत 3 गिरफ्तार

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 07:02 AM (IST)
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