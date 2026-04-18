दिल्ली: CR पार्क डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, पुरानी रंजिश में की बाप-बेटे की हत्या

दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके में शुक्रवार को धन लेन-देन संबंधी विवाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. मृतकों की पहचान राकेश सूद और उनके बेटे करण सूद के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना शाम के समय एफ ब्लॉक स्थित एक अपार्टमेंट से मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची. उसने बताया कि दोनों अपने घर के बाहर खून से लथपथ पड़े मिले जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह घटना धन संबंधी विवाद के कारण हुई

मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा

दक्षिण दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में शुक्रवार (17 अप्रैल) की रात हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. यह वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, 17 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, साकेत से सूचना मिली कि सीआर पार्क के ताराअपार्टमेंट, अलकनंदा से तीन लोगों को अस्पताल लाया गया है.

पुलिस जांच में दो की मौत

डॉक्टरों ने जांच के बाद 62 वर्षीय राकेश सूद और उनके 27 वर्षीय बेटे करण सूद को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके रिश्तेदार राहुल घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है. जांच के दौरान सामने आया कि यह हमला पुरानी दुश्मनी के चलते हुआ.

आरोपी की पहचान असद के रूप में हुई है, जो उसी सोसायटी का रहने वाला है. उसने धारदार हथियार से हमला किया था. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ सीआर पार्क थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

घटना से इलाके में अफरा-तफरी

सीआर-पार्क इलाके में चाकूबाजी की इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मौजूदगी में इस घटना से हड़कंप मच गया है. मृतकों के परिजनों द्वारा कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

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