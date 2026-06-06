दिल्ली-एनसीआर में मौसम मेहरबान, आज भी बारिश और ठंडी हवाओं के आसार; 39°C तक पहुंचेगा पारा

दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है. पिछले कई दिनों से बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण तापमान सामान्य से नीचे रहा है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 37-39°C के आसपास रहने की संभावना है, जबकि कहीं-कहीं हल्की बारिश और आंधी भी देखने को मिल सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम (delhi NCR Weather Today) भी सामान्य बना रहने की संभावना है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिलेंगी. जिससे नागरिकों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों में चिंता बनी हुई है.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में अब धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (6 जून) को अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है. वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा.

मौसम में 67 प्रतिशत के करीब उमस देखने को मिल सकती है. दिल्ली-एनसीआर में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी अनुमान है.

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मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए एक बार फिर 5 जून को येलो अलर्ट जारी किया. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिनभर गरज-चमक के साथ आंधी, तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली.

इसके चलते सड़क यातायात, दैनिक जनजीवन और बाहरी गतिविधियां प्रभावित हुईं. हालांकि इस बदले मौसम के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.

अगले हफ्ते कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में अगले हफ्ते की शुरुआत में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है. कुछ जगहों पर प्री-मानसून गतिविधियां भी जारी रहने की उम्मीद है. हलांकि दोपहर में गर्मी और उमस महसूस होगी, लेकिन शाम के समय तेज हवाएं काफी हद तक राहत दे सकती हैं.

मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली-एनसीआर में आज के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसके बाद मौसम में तेजी से सुधार होने के संकेत हैं. 7 जून को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा.8 जून को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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