दिल्ली से खौफनाक खबर, यमुना में नहाने गए 4 बच्चे तेज बहाव में बहे, अबतक कोई सुराग नहीं 

दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में बड़े हादसे की खबर है. यहां हिरणकी गांव स्थित यमुना नदी (ठोकर नंबर-24) पर नहाने गए 4 बच्चे तेज बहाव में डूब गए. एक साथी ने शोर मचाकर लोगों को इसकी सूचना दी. लोगो के पहुंचने से पहले ही नदी के तेज बहाव में बच्चे बह गए थे. दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, यमुना में 5 बच्चे नहाने गए थे जिनमें से 4 नदी की तेज धारा में समा गए. NDRF, DDMA, दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद हैं और बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. हालांकि, अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. पुलिस अधिकारी का कहना है कि शव मिलने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अलीपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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इन 5 दोस्तों में से एक लक्की नाम के बच्चे की जान बच गई है. बच्चे ने बताया कि चारों दोस्त नहाने के लिए नीचे उतरे थे. सभी लड़के चेन बनाकर हाथ पकड़े हुए नदी में गए थे लेकिन अचानक उनका हाथ छूट गया और वे गहरे पानी में चले गए. बच्चे ने बताया उसने वहां मौजूद लोगों को बुलाया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

गोंडा में भी दो बच्चों की मौत

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है. मामला ग्राम बैजपुर का है. सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम ने कई घंटे तक कड़ी मशक्कत की और दोनों शवों बाहर निकाला. दोनों की डूबने से मौत हो चुकी थी.

बताया जा रहा है कि वहां अवैध खनन के बाद गहरा गड्ढा हो गया था और बारिश के पानी में गड्ढा पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था. उसी गड्ढे में डूबने से 15 वर्ष से और 12 वर्षीय दो बच्चों की मौत हो गई है.

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