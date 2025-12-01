दिल्ली के एम.एस. पार्क इलाके में एक शादी की खुशियों के बीच ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. रविवार (30 नवंबर) देर शाम बारात में उड़ाए जा रहे पैसों को चुन रहे 17 साल के किशोर को CISF के एक हेड कॉन्स्टेबल ने गोली मार दी. किशोर की मौके पर ही मौत हो गई.

शाहदरा जिला अधिकारी प्रशांत गौतम के मुताबिक, 29 नवंबर की शाम एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि DDA मार्केट के सामुदायिक केंद्र के पास एक बच्चे को गोली मार दी गई है.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर दौड़ पड़ी. क्राइम टीम को भी बुलाकर फौरन जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर मौजूद लोगों से पूछताछ की, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

बारात के बीच चली गोली

जांच में पता चला कि नई मॉडर्न शाहदरा का रहने वाला किशोर अपनी गली में ही हो रही शादी की बारात में शामिल था. लोग खुशी में नोट उड़ा रहे थे और वह उन्हीं नोटों को उठा रहा था. तभी उसके फूफा जो CISF में हेड कॉन्स्टेबल है, उसको यह बात पसंद नहीं आई. पहले उसने किशोर को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा. लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. अचानक गुस्से में उसने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और किशोर को गोली मार दी.

किशोर के छोटे भाई ने यह पूरी घटना अपनी आंखों से देखी. परिजन और मौजूद लोगों ने तुरंत उसे हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यूपी के इटावा से पकड़ा गया आरोपी

घटना के बाद आरोपी CISF हेड कॉन्स्टेबल वहां से फरार हो गया. पुलिस ने उसकी पहचान होते ही खोजबीन शुरू की. ताबड़तोड़ दबिशों के बाद आरोपी को यूपी के इटावा जिले के भरथना गांव में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी वर्तमान में कानपुर में CISF में तैनात है. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई सर्विस पिस्तौल भी बरामद कर ली है.

पुलिस के शुरुआती इनपुट बताते हैं कि यह कोई सोची-समझी साजिश नहीं थी, बल्कि मौके पर हुआ अचानक विवाद था, जो एक खौफनाक हादसे में बदल गया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि उसे अपनी ही सरकारी पिस्तौल चलानी पड़ी.