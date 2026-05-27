दिल्ली-NCR में गर्मी का रेड अलर्ट जैसा हाल, 46°C तक पहुंचेगा पारा, जानें कब बारिश देगी राहत

दिल्ली-NCR में इस समय गर्मी अपने चरम पर है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. आज बुधवार (27 मई) को भी भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को दिन के समय बाहर निकलने में काफी परेशानी हो सकती है.

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सुबह से ही तेज धूप निकल रही है और दोपहर होते-होते सड़कों पर गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. डॉक्टर भी लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं.

28 मई से बदल सकता है मौसम का मिजाज

भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आई है. मौसम विभाग का कहना है कि 28 मई से दिल्ली-NCR के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से राजधानी और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 से 31 मई के बीच दिल्ली-NCR में कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है.

लू के साथ तेज हवाओं का भी असर

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली और NCR के कुछ इलाकों में लू चल सकती है. दिन के समय हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. गर्म हवा और तेज धूप की वजह से लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना रहेगा. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दोपहर के समय धूप और गर्म हवाओं का असर सबसे ज्यादा रहेगा.

28 मई को आंधी और बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 मई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस बार वजह लू नहीं बल्कि आंधी और बारिश है. विभाग के मुताबिक दिल्ली और NCR के कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं शाम और रात के समय हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं और बारिश की वजह से तापमान में कुछ गिरावट आएगी. 28 मई को अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

29 मई को और बढ़ेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार 29 मई को दिल्ली-NCR में मौसम और ज्यादा राहत देने वाला हो सकता है. सुबह या दोपहर के समय तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है. कई इलाकों में गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है.

हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. रात के समय भी हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है.

सबसे बड़ी राहत तापमान में गिरावट के रूप में मिलेगी. मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई को अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम रहेगा.

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लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि जब तक लू का असर बना हुआ है, तब तक दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें. ज्यादा पानी पीते रहें और हल्के कपड़े पहनें. वहीं आंधी और बारिश के दौरान खुले इलाकों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है.

दिल्ली-NCR के लोग फिलहाल भीषण गर्मी से परेशान हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.