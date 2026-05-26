दिल्ली में मिलने वाले मुफ्त राशन पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, EWS आय सीमा में किया बदलाव

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार (26 मई) को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब 2.5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों को भी दिल्ली सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी. उन्होंने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड के लिए EWS आय सीमा ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने का निर्णय लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को राशन व्यवस्था का लाभ मिले. साथ ही, CBDC आधारित नई व्यवस्था के माध्यम से राशन का लाभ सीधे लोगों के खातों तक पहुंचेगा.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा क्या बोले?

दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों के आधार से जुड़े बैंक खातों में धनराशि जमा करेगी ताकि वे आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें. सालाना आय सीमा बढ़ाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि इस नई सीमा से लाखों नए लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में लाया जा सकेगा. दिल्ली सरकार ने लगभग दो लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं. नए राशन कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं.

अब ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी दिल्ली सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी.



आज कैबिनेट की बैठक में राशन कार्ड के लिए EWS आय सीमा ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख करने का निर्णय लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को राशन व्यवस्था का लाभ मिले.



साथ ही, CBDC… pic.twitter.com/aGExRf2pYe — Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 26, 2026

सिरसा ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के लाखों ज़रूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अहम फैसला लिया है. अब तक EWS कैटेगरी में राशन कार्ड के लिए वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख से ₹1.20 लाख तक थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दिया है. जिससे अब ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी नए राशन कार्ड बनवाने के पात्र होंगे और उन्हें PDS के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा."

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नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

एक और एक्स पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में नए राशन कार्ड बनना फिर से शुरू हो गए हैं. अब घर बैठे e-District Portal के जरिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और परिवार के सदस्यों का विवरण हैं.

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