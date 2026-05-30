दिल्ली में अगले तीन घंटे तक खराब मौसम का अलर्ट, धूल भरी आंधी और तेज बारिश की चेतावनी

दिल्ली-NCR में आज यानी शनिवार शाम मौसम अचानक बदलने वाला है. मौसम विभाग ने अगले करीब तीन घंटों तक राजधानी के कई इलाकों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है.

धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 30 मई शाम 6:47 बजे तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में धूल भरी आंधी, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के साथ-साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज झोंकें चल सकती हैं.

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यातायात और आम जनजीवन पर असर की आशंका

तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है. विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अगले कुछ घंटों तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. खासकर दोपहिया वाहन चालकों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और खुले में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-NCR में गर्मी के बाद अचानक मौसम में यह बदलाव मानसून की पूर्व गतिविधियों के कारण हो रहा है. कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं. IMD ने राजधानी के सभी जिलों — नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी येलो अलर्ट जारी किया है.

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साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अपने छतों पर रखे सामान, टिन शेड और कमजोर दीवारों को मजबूत कर लें. बिजली और पानी की आपूर्ति में व्यवधान की भी संभावना जताई गई है. प्रशासन सतर्क है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर अपडेट जारी करेगा.