दिल्ली के साकेत में भरभराकर गिरा मकान, कई लोगों के दबे होने की आशंका; बचाव कार्य जारी

दिल्ली के साकेत इलाके में आज शनिवार (30 मई) को शाम एक मकान गिरने की घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा को शाम करीब 7:44 बजे प्राप्त हुई, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग की चार गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मकान के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. दमकल कर्मियों के साथ अन्य बचाव एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रही हैं.

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बचाव कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है. इस घटना के कारण इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही नुकसान और हताहतों की सही जानकारी सामने आ सकेगी.

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