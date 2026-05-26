दिल्ली के अमर कॉलोनी में शख्स पर फायरिंग, फूड स्टॉल के पास लड़की के साथ था युवक

दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक शख्स पर फायरिंग हुई है. युवक महिला के साथ एक फूड स्टॉल के पास खड़ा था. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है. तीन अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. जिस युवक को गोली मारी गई है उसकी पहचान साहिल के तौर पर हुई है. साहिल अपनी महिला मित्र के साथ बैठकर खा खाना रहा था. पास में ही बैठे तीन लड़कों की किसी बात पर नोकझोंक हुई. इसी बात पर गोली मार दी. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. घटना मंगलवार (26 मई) शाम साढ़े 7 बजे की है.

पुलिस की कई टीमें गठित

गोली मारने के बाद आरोपी वहां से भाग गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची और जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला. आरोपियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं.

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