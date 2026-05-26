बकरीद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, हाई अलर्ट पर पुलिस, सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी

बकरीद को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है. दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है. खास तौर से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. जानवरों की कुर्बानी के वीडियो या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली किसी भी भड़काऊ कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की कड़ी निगरानी की जा रही है.

अधिकारियों ने मंगलवार (26 मई) को बताया कि 28 मई को ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद के उत्सव से पहले सभी जिलों, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. अतिरिक्त बलों सहित पुलिस कर्मियों को स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात किया गया है, जबकि जिला इकाइयों को चौबीसों घंटे निगरानी रखने और सामुदायिक नेताओं और मस्जिद समितियों के साथ को-ऑर्डिनेशन मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

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शांति भंग करने का प्रयास करने पर होगी सख्त कार्रवाई

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के अनुसार, त्योहारों के दौरान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग एप्लिकेशन पर निगरानी रखने के लिए साइबर टीमों को तैनात किया गया है. स्पेशल टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाहें, भड़काऊ संदेश या कुर्बानी के वीडियो ऑनलाइन अपलोड या प्रसारित न हों.

सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (पूर्वी रेंज) अजित कुमार सिंगला की अध्यक्षता में एक को-ऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें इमाम, अमन समितियों के सदस्य, नागरिक भाईचारा समितियों के सदस्य, नगर निगम के अधिकारी और अन्य हितधारक शामिल हुए. बैठक के दौरान, पुलिस ने उनसे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने, कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने और ऑनलाइन आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने से बचने का आग्रह किया.

बकरीद से पहले सभी जिलों में की गई बैठकें

त्यौहार से पहले विश्वास बढ़ाने के उपायों के तहत अन्य जिलों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की गईं. द्वारका में, डीसीपी कुशल पाल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 150 से अधिक मस्जिद इमामों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एसीपी और एसएचओ भी उपस्थित थे. बैठक के दौरान, पुलिस ने उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियमन और जन सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की.

अफवाहें या गलत सूचना न फैलाने की अपील

सीनियर अधिकारियों ने समुदाय के नेताओं से पुलिस के साथ सहयोग करने, अफवाहें या गलत सूचना न फैलाने और त्यौहार के दौरान शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की. ​​एक अधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस को कड़ी निगरानी रखने, नियमित गश्त सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.

संवेदनशील क्षेत्रों में आवाजाही पर कड़ी नजर

पूर्वी जिले की पुलिस ने अतिरिक्त बलों के साथ अलग-अलग इलाकों में व्यापक पैदल गश्त की ताकि पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जा सके और निवासियों को आश्वस्त किया जा सके. पुलिस ने कहा कि कर्मी भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में आवाजाही पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए एहतियाती उपायों को मजबूत किया जा रहा है.

आम लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डायल करके तुरंत दें. आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पुलिस ने मंगलवार शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट चौक से फ्लैग मार्च किया. उन्होंने कहा कि ईद-उल-अज़हा का उत्सव पूरे शहर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है.

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