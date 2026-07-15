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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelimitation Bill: शरद पवार के NDA को समर्थन के संकेत, अब कांग्रेस ने कहा, 'वो बड़े नेता लेकिन...'

Delimitation Bill: शरद पवार के NDA को समर्थन के संकेत, अब कांग्रेस ने कहा, 'वो बड़े नेता लेकिन...'

Sharad Pawar News: शरद पवार के पाला बदलने की अटकलों ने तब और जोर पकड़ लिया जब उन्होंने एनडीए को समर्थन देने के संकेत दिए हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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शरद पवार की पार्टी ने NDA को समर्थन के संकेत दिए हैं. सुप्रिया सुले ने बड़ा इशारा करते हुए कहा कि परिसीमन बिल में 50 फीसदी सीट रिजर्व रहती हैं तो आपत्ति नहीं है. सुप्रिया सुले ने मांग रखी है कि जनसंख्या के आधार पर न परिसीमन हो. उनका ये तब आया है जब शरद पवार के पलटने की अटकलें लग रही है. इस पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

शरद पवार को क्लेरिफाई करना चाहिए- राशिद अल्वी

कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी ने कहा, "शरद पवार की हम बहुत इज्जत करते हैं. देश के बड़े नेता हैं. लेकिन मैं बार-बार कह चुका हूं कि शरद पवार को क्लेरिफाई करना चाहिए. कभी चर्चा आती है कि वो हमारे साथ कांग्रेस में अंदर आ रहे हैं, कभी चर्चा आती है कि विपक्ष के साथ जा रहे हैं."

'अगर ये कानून संसद के अंदर पास हो जाता है तो वो...'

इसके आगे उन्होंने कहा, "जहां बीजेपी का सवाल है वो डिलिमिटेशन (परिसीमन) बिल  और महिला आरक्षण का मुद्दा लेकर आएगी. बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अथाह काला धन भी इस्तेमाल कर सकती है. वो विपक्ष के सांसदों को लेकर कोशिश करेगी कि वॉकआउट कर जाएं. इस कानून को पास कराकर अपनी मर्जी से भारत की तमान कॉन्सिट्यूएंसी का परिसीमन करेगी. मेरा मानना है कि अगर ये कानून संसद के अंदर पास हो जाता है तो वो दिन भारत की तारीख का सबसे खराब दिन होगा. उस दिन देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा."

परिसीमन बिल क्या है?

  • जनसंख्या बढ़ने की वजह से सीटों की संख्या में बदलाव
  • लोकसभा की संख्या का पुनर्गठन
  • अधिकतम संख्या 850 करने की तैयारी 
  • अभी जनसंख्या के आधार पर सीट बदलाव की चर्चा
  • मांग है कि मौजूदा सीटों की संख्या दोगुनी कर दी जाए
  • जनसंख्या के हिसाब से हुआ तो दक्षिण भारत को नुकसान की आशंका

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Input By : abp न्यूज़ टीवी

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 15 Jul 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Rashid Alvi Sharad Pawar CONGRESS Delimitation Bill
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