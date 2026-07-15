शरद पवार की पार्टी ने NDA को समर्थन के संकेत दिए हैं. सुप्रिया सुले ने बड़ा इशारा करते हुए कहा कि परिसीमन बिल में 50 फीसदी सीट रिजर्व रहती हैं तो आपत्ति नहीं है. सुप्रिया सुले ने मांग रखी है कि जनसंख्या के आधार पर न परिसीमन हो. उनका ये तब आया है जब शरद पवार के पलटने की अटकलें लग रही है. इस पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है.

शरद पवार को क्लेरिफाई करना चाहिए- राशिद अल्वी

कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी ने कहा, "शरद पवार की हम बहुत इज्जत करते हैं. देश के बड़े नेता हैं. लेकिन मैं बार-बार कह चुका हूं कि शरद पवार को क्लेरिफाई करना चाहिए. कभी चर्चा आती है कि वो हमारे साथ कांग्रेस में अंदर आ रहे हैं, कभी चर्चा आती है कि विपक्ष के साथ जा रहे हैं."

'अगर ये कानून संसद के अंदर पास हो जाता है तो वो...'

इसके आगे उन्होंने कहा, "जहां बीजेपी का सवाल है वो डिलिमिटेशन (परिसीमन) बिल और महिला आरक्षण का मुद्दा लेकर आएगी. बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अथाह काला धन भी इस्तेमाल कर सकती है. वो विपक्ष के सांसदों को लेकर कोशिश करेगी कि वॉकआउट कर जाएं. इस कानून को पास कराकर अपनी मर्जी से भारत की तमान कॉन्सिट्यूएंसी का परिसीमन करेगी. मेरा मानना है कि अगर ये कानून संसद के अंदर पास हो जाता है तो वो दिन भारत की तारीख का सबसे खराब दिन होगा. उस दिन देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा."

परिसीमन बिल क्या है?

जनसंख्या बढ़ने की वजह से सीटों की संख्या में बदलाव

लोकसभा की संख्या का पुनर्गठन

अधिकतम संख्या 850 करने की तैयारी

अभी जनसंख्या के आधार पर सीट बदलाव की चर्चा

मांग है कि मौजूदा सीटों की संख्या दोगुनी कर दी जाए

जनसंख्या के हिसाब से हुआ तो दक्षिण भारत को नुकसान की आशंका

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