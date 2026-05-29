Weather Update: महाराष्ट्र में कब होगी जोरदार बारिश? IMD ने बताया अगले 15 दिनों का हाल

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र के मुंबई में मानसून के इंतजार के बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र को लेकर नया अपडेट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को अगले दो हफ्तों का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि 11 जून तक महाराष्ट्र के कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है. इससे लोगों का इंतजार और बढ़ गया.

मुंबई में आमतौर पर मानसून की औसत तारीख 11 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन अभी तक केरल में मानसून की एंट्री की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में इस बार मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी नानी जा रही है.

महाराष्ट्र में कब और कहां होगी बारिश?

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, 4 जून तक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर प्रतिदिन 10 मिलीमीटर तक हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद 4 से 11 जून के बीच कोंकण और तटीय क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता थोड़ी बढ़ सकती है.

Mumbai News: राजावाड़ी अस्पताल के बाथरूम में मिला लावारिस नवजात, रोने की आवाज सुन बचाई गई जान

इस दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी बारिश का दायरा बढ़ सकता है. मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार, 31 मई से 3 जून के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले सप्ताह दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून हवाएं फैल सकती हैं. वहीं 4 से 11 जून के दौरान कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

देश के 15 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट

दूसरी तरफ मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज, देश के 15 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी (अलर्ट) जारी की है. इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है.

इन इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत, राजस्थान, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर महायुति में फंसा पेंच, एकनाथ शिंदे इतनी सीटों पर अड़े