Delhi News: दिल्ली के 108 स्कूल भवन असुरक्षित, जर्जर स्कूल भवनों पर सख्त कार्रवाई का फैसला
Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने 108 असुरक्षित स्कूल भवनों की पहचान की है. 7 भवनों को जल्द गिराने की मंजूरी मिल गई है. पुरानी इमारतों की जगह भूकंपरोधी G+4 स्कूल बनाए जाएंगे.
दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुराने और जर्जर स्कूल भवनों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने 108 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल भवनों को असुरक्षित घोषित किया है. इनमें से कई इमारतें इतनी पुरानी हैं कि किसी भी वक्त हादसे का खतरा मंडरा रहा था.
सरकार ने सभी पुराने स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश जारी किया है. खासतौर पर 54 अत्यधिक जर्जर भवनों का विस्तृत ऑडिट पूरा होने के बाद ही उन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों की जान से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.
दिल्ली में बड़ा सियासी फेरबदल, AAP के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ! MCD कैंडिडेट भी शामिल
7 स्कूल भवन जल्द ढहाए जाएंगे
सरकार ने 7 स्कूल भवनों को तत्काल गिराने की मंजूरी दे दी है. ये भवन अगले कुछ महीनों में ढहाए जा सकते हैं. इन इमारतों की जगह भूकंपरोधी आधुनिक तकनीक से G+4 मंजिला स्कूल भवन बनाए जाएंगे, जो सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरे होंगे. निर्माण कार्य के दौरान छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
27 नए स्कूलों की योजना
इसके साथ ही दिल्ली सरकार 27 खाली पड़े सरकारी भूखंडों पर नए स्कूल बनाने की योजना पर काम कर रही है. इन नए स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, लाइब्रेरी और लैबोरेटरी होंगी. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में दिल्ली के हर बच्चे को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जा सके.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुरानी इमारतों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा ताकि छात्रों को न्यूनतम असुविधा हो. यह फैसला दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि नई इमारतें न केवल सुरक्षित होंगी बल्कि आधुनिक शिक्षा के अनुकूल भी होंगी.
Delhi Weather: दिल्ली में मानसून सुस्त, उमस बरकरार; अगले 5 दिन तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं