हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUGC के नए नियमों को लागू करने की मांग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन तेज, निकाला 'इक्विटी मार्च'

UGC के नए नियमों को लागू करने की मांग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन तेज, निकाला 'इक्विटी मार्च'

UGC Act 2026: DU छात्रों ने यूजीसी समानता नियम 2026 को लागू करने के लिए 'इक्विटी मार्च' निकाला. छात्रों का कहना है कि नियमों पर रोक से जातिगत भेदभाव बढ़ेगा और कमजोर वर्ग असुरक्षित महसूस करेगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Feb 2026 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के सैकड़ों छात्रों ने मंगलवार, 3 फरवरी को नॉर्थ कैंपस में मार्च निकालकर यूजीसी समानता नियम 2026 को तत्काल लागू करने की मांग की. 'इक्विटी मार्च' नामक यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने आयोजित किया था.

तख्तियां थामे नारे लगा रहे छात्रों ने कहा कि हाल ही में इन नियमों पर लगी अदालती रोक के कारण उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने का काफी समय से लंबित प्रयास नाकाम हो गया है.

प्रदर्शनकारियों की यह मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समानता नियम केवल प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जवाबदेही और संरक्षण सुनिश्चित करने का एक अहम उपाय है, जिन्हें ‘रोहित एक्ट’ की भावना के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए.

‘रोहित एक्ट’ से आशय प्रस्तावित रोहित वेमुला अधिनियम से है, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा में छात्रों के खिलाफ जातिगत/पहचान-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की बात कही गई. यह कानून हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला के नाम पर है, जिन्होंने 2016 में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव के चलते आत्महत्या कर ली थी.

'कमजोर वर्ग असुरक्षित महसूस करेगा'

छात्रों ने कहा कि ये नियम देशभर के विश्वविद्यालय परिसरों में वर्षों तक चले आंदोलनों का परिणाम हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों पर रोक के चलते एक बार फिर कमजोर वर्ग के छात्र विश्वविद्यालयों में असुरक्षित महसूस करेंगे.

सभा को संबोधित करते हुए जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष नितीश ने कहा, “सड़कों पर वर्षों की कुर्बानी और संघर्ष के बाद हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को ऐसे नियम लाने के लिए मजबूर किया ताकि जवाबदेही तय हो. इन दिशानिर्देशों पर लगी रोक यह साफ दिखाती है कि हमारे संस्थानों में उच्चतम स्तरों में आज भी जातिवाद गहराई से जड़ें जमाए हुए है. जब तक वास्तविक समानता हासिल नहीं होती, हम चैन से नहीं बैठेंगे.”

और पढ़ें
Published at : 04 Feb 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Delhi University DELHI NEWS UGC Act 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
विश्व
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
इंडिया
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
जनरल नॉलेज
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
ट्रेंडिंग
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget