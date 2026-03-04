हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Holi 2026: देशभर में होली की धूम, CM योगी, रेखा गुप्ता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई

Holi 2026: देशभर में होली की धूम, CM योगी, रेखा गुप्ता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई

Holi 2026 News: देशभर में होली उत्साह के साथ मनाई जा रही है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. नेताओं ने सुख, समृद्धि और सामाजिक समरसता की कामना की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Mar 2026 10:01 AM (IST)
देशभर में धूमधाम से होली मनाई जा रही है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के मुख्यमंत्रियों ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए नेताओं ने रंगों के इस पर्व पर सुख, समृद्धि और सामाजिक समरसता की कामना की.

रंगों का पर्व होली पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. मंदिरों, घरों और सार्वजनिक स्थलों पर लोग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं. यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और शीत ऋतु की विदाई का प्रतीक माना जाता है.

रंगवाली होली, बड़ी होली और धुलंडी के नाम से प्रसिद्ध यह पर्व सामाजिक मेलजोल को मजबूत करता है. परिवारों और मित्रों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश इस दिन विशेष रूप से दिखाई देता है.

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से संदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा कि रंग, उमंग और सामाजिक समरसता के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि यह रंगोत्सव सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा लेकर आए.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह महापर्व जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के इंद्रधनुषी रंगों से भर दे तथा समाज में प्रेम, विश्वास और सद्भाव को और मजबूत करे.

मध्य प्रदेश और हरियाणा की शुभकामनाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में उत्साह, उमंग और समरसता की भावना को रेखांकित किया. उन्होंने कामना की कि यह उत्सव हर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि के नए रंग बिखेरे तथा समाज में सकारात्मकता और एकता सदा बनी रहे.

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक है. उन्होंने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के रंग सदा खिलते रहें.

बिहार से सामाजिक समरसता का संदेश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी होली की बधाई देते हुए इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने कहा कि यह पवित्र त्योहार राज्यवासियों के जीवन में खुशियों के नए रंग लेकर आए और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दे.

मुख्यमंत्रियों के संदेशों में एक समान स्वर दिखाई दिया कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सद्भाव का उत्सव है. प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता है.

Published at : 04 Mar 2026 10:00 AM (IST)
Rekha Gupta Yogi Adityanath UP News DELHI NEWS Holi 2026
