हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में कोहरा, ठंड और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली में कोहरा, ठंड और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा, ठंड और बढ़ता प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. मौसम में बदलाव के साथ IMD ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है. हवा धीमी रहने से अगले दिनों में राहत नहीं है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 Feb 2026 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर इलाकों में मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. ठंड के साथ-साथ घना कोहरा और प्रदूषण, तीनों मिलकर लोगों की दिनचर्या पर असर डाल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता काफी कम रही थी. जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहन रेंगते नजर आए.

घने कोहरे के कारण लोगों को हो रही परेशानियां

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह पालम और सफदरजंग इलाकों में दृश्यता घटकर करीब 100 मीटर तक पहुंच गई थी. घने कोहरे के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूल बसों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ठंडी और बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है. हालांकि न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है.

घने कोहरे के चलते दिल्ली में येलो अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार के लिए भी दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. इसी को देखते हुए येलो अलर्ट लगाया गया है. विभाग का कहना है कि सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का, जबकि कई जगहों पर घना कोहरा छा सकता है. हवा की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं रहेगी. उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. बुधवार को अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

मंगलवार को 300 से ऊपर दर्ज किया गया AQI

मौसम के साथ-साथ प्रदूषण भी दिल्लीवासियों के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है. हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषित कण हवा में ही फंसे हुए हैं. मंगलवार को दिल्ली के 17 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. राजधानी का औसत AQI 272 रहा, जो एक दिन पहले के मुकाबले 62 अंक ज्यादा है. वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है.

ये भी पढ़िए- UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच संसद में RJD सांसद का बड़ा बयान, सरकार से पूछे ये सवाल

Published at : 04 Feb 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Dense Fog Cold Wave AIR Pollution DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On BLA: पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
पाकिस्तानी आर्मी कमजोर! PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा- 'हम सक्षम नहीं , उनके हथियार...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
महाराष्ट्र पुलिस ने X को भेजा नोटिस, 'गजब भाउ' अकाउंट होगा डिलीट? CM देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा मामला
क्रिकेट
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
पाकिस्तान के इस खिलाड़ी की है इंडियन वाइफ, हरियाणा की लड़की से हुआ प्यार और कर लिया निकाह
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
विश्व
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
इंडिया
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
जनरल नॉलेज
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
कोई करेंसी कैसे बनती है ग्लोबल, इसके लिए कौन देता है परमीशन?
ट्रेंडिंग
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
IAS अधिकारी ने तीन साल की बेटी को आंगनवाड़ी भेजा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget