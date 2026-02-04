राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर इलाकों में मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. ठंड के साथ-साथ घना कोहरा और प्रदूषण, तीनों मिलकर लोगों की दिनचर्या पर असर डाल रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता काफी कम रही थी. जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहन रेंगते नजर आए.

घने कोहरे के कारण लोगों को हो रही परेशानियां

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह पालम और सफदरजंग इलाकों में दृश्यता घटकर करीब 100 मीटर तक पहुंच गई थी. घने कोहरे के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूल बसों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ठंडी और बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है. हालांकि न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है.

घने कोहरे के चलते दिल्ली में येलो अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार के लिए भी दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. इसी को देखते हुए येलो अलर्ट लगाया गया है. विभाग का कहना है कि सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का, जबकि कई जगहों पर घना कोहरा छा सकता है. हवा की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं रहेगी. उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. बुधवार को अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

मंगलवार को 300 से ऊपर दर्ज किया गया AQI

मौसम के साथ-साथ प्रदूषण भी दिल्लीवासियों के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है. हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषित कण हवा में ही फंसे हुए हैं. मंगलवार को दिल्ली के 17 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. राजधानी का औसत AQI 272 रहा, जो एक दिन पहले के मुकाबले 62 अंक ज्यादा है. वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है.

