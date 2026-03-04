हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 'अब शुरू हुआ असली घोटाला...', होली पर दिल्ली में शराब की दुकान खुले रहने पर हमलावर हुई AAP

Delhi News: 'अब शुरू हुआ असली घोटाला...', होली पर दिल्ली में शराब की दुकान खुले रहने पर हमलावर हुई AAP

Delhi News In Hindi: होली पर दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रखने के फैसले से सियासत गरमा गई है. आम आदमी पार्टी ने इसे असली शराब घोटाला बताते हुए सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 Mar 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

होली के अवसर पर दिल्ली में शराब की दुकानों को खुले रखने के फैसले पर अब सियासी विवाद खड़ा होता दिख रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में होली के दिन बिक्री जारी रखने के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. पार्टी नेताओं ने इसे सरकार का विवादित निर्णय बताते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं.

दरअसल देश के कई राज्यों में त्योहार पर शराब बिक्री पर रोक रहती है, लेकिन दिल्ली में ऐसा प्रतिबंध लागू नहीं किया गया है. दिल्ली सरकार के इसी आदेश के बाद राजनीति गरमा रही है. विपक्ष ने इस फैसले को त्योहार की भावना के खिलाफ बताया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह निर्णय सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डाल सकता है.

मनीष सिसोदिया ने लगाए आरोप

पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर इसे “असली शराब घोटाले” की शुरुआत बताया. उनका कहना है कि होली जैसे प्रमुख पर्व पर दुकानों को खुला रखना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है.

सिसोदिया ने आरोप लगाया कि इससे सरकार को करोड़ों रुपये कमाने की खुली छूट मिल जाएगी. उन्होंने ईडी और सीबीआई से सवाल किया कि क्या वे इस फैसले पर कोई जांच या कार्रवाई करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पहले शराब नीति के मुद्दे पर आप नेताओं पर कार्रवाई की गई थी. उस समय बीजेपी ने नैतिकता की बात की, लेकिन अब अपनी सरकार में अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज का हमला

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी भाजपा पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार का आदेश साझा करते हुए इसे दोहरा मापदंड करार दिया. आईएएनएस के अनुसार, भारद्वाज ने कहा कि जो सरकार खुद को हिंदूवादी और सनातनी बताती है, वही होली पर शराब की बिक्री की अनुमति दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले आप को बदनाम करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे.

उन्होंने यह भी दावा किया कि छठ महापर्व और रविदास जयंती जैसे अवसरों पर भी शराब की दुकानें खुली रखी गईं. उन्होंने पूछा कि त्योहारों के दौरान खुली बिक्री से कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा.

बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार

इस पूरे मामले पर भाजपा की ओर से अब तक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. हालांकि राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. होली से ठीक पहले उठे इस विवाद ने राजधानी की राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है. आने वाले दिनों में इस फैसले पर और बयानबाजी होने की संभावना जताई जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Delhi News Rekha Gupta AAP Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: 'अब शुरू हुआ असली घोटाला...', होली पर दिल्ली में शराब की दुकान खुले रहने पर हमलावर हुई AAP
'अब शुरू हुआ असली घोटाला...', होली पर दिल्ली में शराब की दुकान खुले रहने पर हमलावर हुई AAP
दिल्ली NCR
Holi 2026: देशभर में होली की धूम, CM योगी, रेखा गुप्ता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई
देशभर में होली की धूम, CM योगी, रेखा गुप्ता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई
दिल्ली NCR
Holi 2026: होली में क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े? जानिए इसके पीछे छिपी खास वजह और मान्यता
होली में क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े? जानिए इसके पीछे की खास वजह और मान्यता
दिल्ली NCR
Delhi News: नकली पुलिस कर रही थी क्रिप्टो डील का ड्रामा, असली वाले ने बोला धावा! गैंग बेनकाब
दिल्ली: नकली पुलिस कर रही थी क्रिप्टो डील का ड्रामा, असली वाले ने बोला धावा! गैंग बेनकाब
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ, ट्रंप का प्लान रिवील
अमेरिकी राष्ट्रपति की 'तीसरी लहर' क्या है? व्हाइट हाउस ने क्यों कहा ईरान का सबकुछ तबाह हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
ट्रेंडिंग
Viral Video: गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
गुरुग्राम ऑफिस में होली की धूम, लैपटॉप हाथ में लेकर डांस करता कर्मचारी हुआ वायरल
यूटिलिटी
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
छोटे शहरों में शुरू करें ये 5 बिजनेस, कम निवेश में हर महीने होगी अच्छी कमाई
हेल्थ
CRISPR Blood Test For Cancer: क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
क्या ब्लड टेस्ट से पता लग सकता है कैंसर, ट्यूमर बनने से पहले कैसे पता लगेगी दिक्कत?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget