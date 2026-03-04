दिल्ली: मनीष सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, बोले- 'आज कट्टर ईमानदार...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: मनीष सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली, बोले- 'आज कट्टर ईमानदार...'

Manish Sisodia's Holi Celebration: AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली. बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें बदनाम किया. थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 04 Mar 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर में होली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली. इस दौरान रंग-गुलाल के बीच कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां होली खेलने पहुंचेंगे.

‘कट्टर ईमानदार होली’ का दिया संदेश

होली के मौके पर मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह “कट्टर ईमानदार होली” है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई.

सिसोदिया ने कहा, “बीजेपी ने हमें और हमारे नेताओं को काजल की काली कोठरी में बंद करके काजल लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी बिना काजल लगे वहां से बाहर आई.” उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की.

बीजेपी पर लगाया आरोप

मनीष सिसोदिया ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हर चीज को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा कि होली जैसे पवित्र और खुशियों के त्योहार को भी बीजेपी ने मधुशाला से जोड़ दिया है.

सिसोदिया ने कहा, “पता नहीं क्यों बीजेपी को लगता है कि होली के दिन भी त्योहार मनाने के लिए शराब की जरूरत होती है. होली तो रंगों, खुशियों और भाईचारे का त्योहार है, इसे शराब से जोड़ना सही नहीं है.”

कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

मनीष सिसोदिया के आवास पर सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. सभी ने एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं. ढोल और गीतों के बीच कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली. 

पार्टी नेताओं के अनुसार, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी यहां पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ होली का उत्सव मनाएंगे. इससे कार्यकर्ताओं में और भी उत्साह देखने को मिल रहा है.

Published at : 04 Mar 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
MANISH SISODIA HOLI DELHI NEWS
Embed widget