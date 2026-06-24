उद्योग भवन अग्निकांड: नेता प्रतिपक्ष का BJP सरकार पर तीखा हमला, लापरवाही का आरोप

उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास टिन-शेड वाले श्रमिक आवासों में लगी भीषण आग को लेकर एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अनुराग नारंग ने BJP सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और सुरक्षा तंत्र की विफलता का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

उद्योग भवन क्षेत्र के लेबर झुग्गी कैंप में रात करीब 3.00 बजे बिजली के पैनल में आग लगने से हादसा हो गया. आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के टिन-शेड वाले श्रमिक आवास प्रभावित हुए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 20 से 25 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर अधिकारी संदीप दुग्गल ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर और बिजली की अव्यवस्थित तारों के कारण आग लगने की आशंका है.

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'चार इंजन सरकार' पर नारंग का हमला

नेता प्रतिपक्ष अनुराग नारंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाजपा की “चार इंजन सरकार” के कार्यकाल में पिछले एक महीने में कई भवन ध्वस्त होने और अग्निकांड की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करती हैं. नारंग ने कहा कि हर घटना के बाद सिर्फ बयानबाजी होती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती.

जांच और सुरक्षा ऑडिट की मांग

अनुराग नारंग ने मांग की कि उद्योग भवन अग्निकांड की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और राजधानी के सभी श्रमिक आवासों, टिन-शेड कॉलोनियों तथा संवेदनशील क्षेत्रों का तत्काल सुरक्षा ऑडिट कराया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक हितों पर ध्यान दे रही है.

फायर विभाग की चुनौती

आग की भयावहता को देखते हुए कई पानी के टैंकर और अतिरिक्त दमकल इकाइयां बुलानी पड़ीं. शुरुआती जांच में बिजली पैनल से आग शुरू होने की बात सामने आई है. हालांकि, एलपीजी सिलेंडर और बिजली तारों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. इस घटना ने दिल्ली में झुग्गी-बस्तियों और अस्थायी श्रमिक आवासों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए तो ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं.

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