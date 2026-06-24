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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशादी का झांसा, प्यार का नाटक और साइबर ठगी का खेल, विदेशी समेत दो गिरफ्तार

शादी का झांसा, प्यार का नाटक और साइबर ठगी का खेल, विदेशी समेत दो गिरफ्तार

Delhi News In Hindi: द्वारका पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिलाओं को ठगने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया. आइवरी कोस्ट के विदेशी कौडियो विक्टर और नागालैंड की अनेई कोन्याक गिरफ्तार.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 24 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस ने शादी और प्रेम का झांसा देकर महिलाओं को ठगने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने आइवरी कोस्ट के एक विदेशी नागरिक और उसकी नागालैंड की महिला साथी को गिरफ्तार किया है. दोनों मैट्रिमोनियल वेबसाइटों के जरिए महिलाओं को फंसाते थे और फिर विभिन्न बहानों से लाखों रुपये ठग लेते थे.

गिरफ्तार आरोपियों में आइवरी कोस्ट का 36 वर्षीय कौडियो विक्टर एनडा और नागालैंड की 30 वर्षीय अनेई कोन्याक शामिल हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से चार डेबिट कार्ड, पांच मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक पासपोर्ट बरामद किया है. 

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विदेशियों पर शक न हो, इसलिए महिला को बनाया था कैश कलेक्टर

पुलिस जांच में पता चला कि विदेशी आरोपी पर ध्यान न जाए, इसलिए अनेई कोन्याक एटीएम से पैसे निकालने और पीड़ित महिलाओं से फोन पर बात करके उन्हें भरोसे में लेने का काम करती थी. यह रणनीति गिरोह ने ठगी की रकम निकालने के लिए अपनाई थी. 

लंबे समय से चल रही थी ठगी

द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक साइबर ठगी में सक्रिय हैं. पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी के आधार पर उत्तम नगर के हस्तसाल विहार स्थित मकान पर छापा मारा और दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. 

डेबिट कार्ड से खुला राज

बरामद डेबिट कार्ड की जांच में असम के डिब्रूगढ़ जिले में दर्ज एक साइबर ठगी मामले से सीधा संबंध मिला. मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच में कई फर्जी बैंक खातों और संदिग्ध लेन-देन की जानकारी सामने आई है. आरोपी महिलाओं को शादी-रिश्ते का सपना दिखाकर पैसे ऐंठते थे. 

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी

पुलिस का मानना है कि यह गिरोह बड़ा है और इसमें और भी सदस्य शामिल हो सकते हैं. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य सहयोगियों की पहचान की जा रही है. साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में इस गिरोह के कितने शिकार हुए हैं, इसकी भी जांच चल रही है.

द्वारका पुलिस के अनुसार, आरोपी मैट्रिमोनियल ऐप्स पर आकर्षक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से संपर्क करते थे. प्रेम और शादी का नाटक रचकर वे उनसे पैसे मांगते थे. पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट, धोखाधड़ी और साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना ने एक बार फिर मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने सभी नागरिकों, खासकर महिलाओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन रिश्तों में पैसे का लेन-देन करने से पहले सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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Published at : 24 Jun 2026 10:58 AM (IST)
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