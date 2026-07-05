दिल्ली में मानसूनी राहत जारी, आज बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट; अगले 3 दिन में गिरेगा तापमान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी राहत जारी, हल्की से मध्यम बारिश हुई.

अगले तीन दिन अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे गिरावट का अनुमान है.

आज गरज-चमक, तेज़ हवाओं के साथ बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी.

दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी राहत अभी जारी है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिली. शनिवार (4 जुलाई) को दिल्ली में कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश दर्ज की गई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. वहीं, अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

IMD के अनुसार, शनिवार (4 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में 36.4डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

मुंबई में मूसलाधार बारिश का खतरा, स्कूल-कॉलेजों में दोपहर की छुट्टी; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

पिछले 24 घंटों का तापमान कितना रहा?

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान में लगभग एक डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26-29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

इस दौरान दिल्ली में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही और दिन के समय 1:30 बजे पालम में हवा की गति 37 किमी/घंटा तक पहुंच गई. हालांकि, बदलते मौसम के साथ हवा में नमी बरकरार है, जिससे उमस बढ़ी है. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम आर्द्रता 85 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 70 प्रतिशत रहा.

कितना रहेगा आज का तापमान?

IMD के अनुसार, आज रविवार (5 जुलाई) को शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे.

विभाग ने आज सुबह या दोपहर के समय गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी/घंटा रहने की संभावना है, जो झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक जा सकती है.

लोगों को सावधानी बरतने की सलाह

वहीं, बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. बारिश और तेज हवाओं की स्थिति में खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली के गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है.

गर्मी का 'द एंड'! अगले 4 दिन झूमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली-यूपी समेत जानें देश के मौसम का हाल