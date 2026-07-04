दिल्ली के इन इलाकों में 2 दिन तक नहीं आएगा पानी, DJB ने जारी की लिस्ट, देखें अपने एरिया का नाम

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने राजधानी के 75 से अधिक इलाकों में दो दिन तक जलापूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित रहने की सूचना जारी की है. 6 जुलाई सुबह 10 बजे से 7 जुलाई शाम 4 बजे तक चलने वाले इस तकनीकी कार्य के दौरान कई कॉलोनियों और रिहायशी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई या तो कम रहेगी या बाधित हो सकती है. ऐसे में लोगों को पहले से पानी का पर्याप्त इंतजाम करने की सलाह दी गई है.

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए किये जाने वाले कार्य की वजह से आपूर्ति बाधित होगी. बोर्ड ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खिजराबाद गांव स्थित तैमूर नगर ड्रेन के पास बिछाई गई 1500 मिमी व्यास की नई माइल्ड स्टील जल पाइपलाइन (GK Main) को मौजूदा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इसी प्रक्रिया के चलते निर्धारित समय तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

.

G.K. (South) UGR से जुड़े इन इलाकों में रहेगी जलापूर्ति प्रभावित

ईस्ट ऑफ कैलाश के D, E और F ब्लॉक, संत नगर, MNWS एरिया, गीतांजलि एन्क्लेव, नवजीवन विहार, साकेत, खिरकी, हौज रानी, शेख सराय फेज-II, मालवीय नगर, शिवालिक, MMTC, साधना एन्क्लेव, स्वामी नगर, शेख सराय फेज-I, सावित्री नगर, चिराग दिल्ली, लाडो सराय, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, अदचीनी, सर्वोदय एन्क्लेव, नेब सराय, अनुपम अपार्टमेंट्स, सैदुलाजाब, फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव, IGNOU (इग्नू), कालू सराय, सर्वप्रिय विहार, बेगमपुर, पंचशील पार्क, पुष्प विहार, जीके-II OHT, जीके-III, अलकनंदा अपार्टमेंट्स, DDA फ्लैट्स, कालकाजी, पॉकेट-52, C.R. पार्क, D-ब्लॉक UGR, श्रीनिवासपुरी, गढ़ी और आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे.

यह भी पढ़ें: Delhi News: नहीं चलेगी फीस की मनमानी! प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की सख्त वॉर्निंग

G.K. MBR के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा असर

एशियन गेम्स विलेज, खेल गांव, हौज खास, गुलमोहर पार्क, ग्रीन पार्क, मालवीय नगर, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र, मेहरौली विधानसभा क्षेत्र, वसंत कुंज के सभी पॉकेट्स, हिरण पार्क और आसपास के इलाकों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहने की संभावना है.

सराय काले खां UGR से जुड़े इन इलाकों में रहेगी दिक्कत

सराय काले खां गांव, सिद्धार्थ नगर, आश्रम, सन लाइट कॉलोनी-I और II, भगवान नगर, किलोकारी गांव, शालीमार, हरी नगर आश्रम, जंगपुरा-बी और आसपास के क्षेत्रों में भी निर्धारित अवधि के दौरान जलापूर्ति प्रभावित रहेगी.

अपोलो UGR के अंतर्गत आने वाले इन इलाकों में भी रहेगी पानी की कमी

जसोला गांव, जसोला विहार, अली विहार, मदनपुर खादर, बदरपुर गांव, मोलरबंद गांव, बदरपुर एक्सटेंशन, मिठापुर एक्सटेंशन, जैतपुर एक्सटेंशन, जैतपुर गांव, मिठापुर गांव, हरी नगर गांव एवं एक्सटेंशन, DDA फ्लैट्स और आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

सरिता विहार UGR के इन इलाकों में भी रहेगा असर

सरिता विहार के सभी इलाके, J, K और L पॉकेट्स, ESI क्षेत्र तथा आसपास के इलाकों में भी 6 जुलाई सुबह 10 बजे से 7 जुलाई शाम 4 बजे तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी.

लोगों से अपील, जरूरत भर का पानी पहले ही कर लें स्टोर

जल बोर्ड ने प्रभावित इलाकों के निवासियों से कहा है कि वे निर्धारित समय से पहले घरेलू जरूरतों के अनुसार पानी सुरक्षित कर लें. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध पानी का उपयोग सोच-समझकर करें ताकि सप्लाई बहाल होने तक किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

टैंकर चाहिए तो इन सुविधाओं का लें सहारा

यदि किसी इलाके में पानी की गंभीर कमी हो जाती है तो लोग दिल्ली जल बोर्ड से पानी का टैंकर भी मांग सकते हैं. इसके अलावा पानी से जुड़ी शिकायत, आपात स्थिति या अन्य सहायता के लिए बोर्ड की हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

यह भी पढ़ें: बिहार: हर्ष फायरिंग केस में BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, पीड़ित परिवार को देने होंगे 25 लाख