दिल्ली-NCR में जल्द मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी-बारिश, जनजीवन प्रभावित.

दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रहा, आज गरज-चमक के आसार.

अगले 3-4 दिनों में मानसून से उत्तर भारत में बड़ा बदलाव.

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (23 जून) को कई इलाकों में जबरदस्त धूल भरी आंधी चली, जिससे पूरे इलाके का मौसम अचानक बदल गया. इसके बाद आंधी-तूफान और हल्की बारिश का दौर देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली. उत्तर प्रदेश में नोएडा सेक्टर 49 के आस-पास के इलाकों में भी धूल भरी आंधी-तूफान और हल्की बारिश देखने को मिली. तूफान के कारण इन इलाकों में सामान्य जनजीवन को प्रभावित हुआ और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर उड़ानों के संचालन पर भी इसका असर पड़ा.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नमी का स्तर 73 प्रतिशत तक पहुंच गया. मंगलवार को शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रिज में 40.0 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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पिछले 24 घंटों में बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही. वहीं, झोंको के साथ पालम में दोपहर 2:28 बजे तेज हवा की गति 91 किमी/घंटा और सफदरजंग में दोपहर 2:40 बजे पर 56 किमी/घंटा तक पहुंच गई.

कैसा रहेगा आज का तापमान ?

IMD के अनुसार, आज बुधवार (24 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. इस दौरान 15-20 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी. IMD ने

25 जून को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया है.

IMD का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और उसके बाद अगले 4-5 दिनों तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद के अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है.

अगले 3-4 दिनों में मानसून से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई. अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों में झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंचने के आसार हैं. इस तरह उत्तर भारत मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

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