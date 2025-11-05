अगर आप दिल्ली में रहते हैं या हाल फिलहाल के दिनों में दिल्ली में रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है. 7 नवंबर को बाबा बागेश्वर धाम की विशाल पदयात्रा के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की है.

यह यात्रा सुबह 11 बजे छतरपुर स्थित आद्य कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाएगी. प्रशासन के अनुसार, इस यात्रा में करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है और इसके साथ वाहनों का बड़ा काफिला भी चलेगा.

इन मार्गों पर नियंत्रण और डायवर्जन व्यवस्था

ट्रैफिक पुलिस के परामर्श के मुताबिक, 7 नवंबर को छतरपुर वाई-प्वॉइंट से SSN मार्ग पर डेरा मोड़ तक वाहनों की आवाजाही सुबह 11 बजे से रात आठ बजे तक बंद रहेगी. वहीं CDR चौक से छतरपुर वाई-प्वॉइंट तक और वापसी मार्ग पर प्रतिबंध सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक लागू रहेगा. इसी प्रकार, डेरा मोड़ से छतरपुर वाई-प्वॉइंट तक आने-जाने वाले वाहनों पर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक रोक रहेगी. 7 नवंबर दोपहर एक बजे से रात 10 बजे तक और आठ नवंबर सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक जीर खोड़ से डेरा मोड़ तक ट्रैफिक पूरी तरह नियंत्रित रहेगा.

पार्किंग पर प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्गों की सलाह

सीडीआर चौक से डेरा मंडी और जीर खोड़ तक सात नवंबर सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक पार्किंग प्रतिबंध लागू रहेगा. इन हिस्सों पर खड़ी गाड़ियां जब्त की जाएंगी और नियमों के तहत कार्रवाई होगी. पीटीआई के अनुसार, यातायात पुलिस ने जनता से अपील की है कि SSN मार्ग, छतरपुर मंदिर रोड और 100 फुट रोड पर भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें. फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को सीडीआर चौक होते हुए सीधे एमजी रोड से जाने की सलाह दी गई है, जबकि गुरुग्राम की ओर जाने वाले लोगों को मंडी रोड का उपयोग करने को कहा गया है.

आपातकालीन सेवाओं को छूट, जनता से सहयोग की अपील

दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के प्रभावित मार्गों से गुजरने की अनुमति दी गई है. हालांकि, इन सेवाओं को भी अनावश्यक विलंब से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. पुलिस ने आम जनता से आग्रह किया है कि वे 7 नवंबर को यात्रा के मार्गों से दूर रहें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए यह कदम लोगों की सुरक्षा और यातायात सुचारू रखने के लिए उठाया गया है.