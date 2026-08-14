स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनेपाल से दिल्ली तक चरस का खेल, 109 करोड़ का माल जब्त

नेपाल से दिल्ली तक चरस का खेल, 109 करोड़ का माल जब्त

Delhi Crime News In Hindi: दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ ने 109 करोड़ रुपये की 106 किलो चरस के साथ 4 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए ड्रग्स सप्लाई करता था.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 14 Aug 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ टीम ने नशे के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने नेपाल से दिल्ली तक चल रहे चरस के नेटवर्क से जुड़े चार नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है.इनके कब्जे और ठिकाने से कुल 106.250 किलो हाई क्वालिटी चरस बरामद हुई है पुलिस ने इसकी कीमत करीब 109 करोड़ रुपये बताई है.इतनी बड़ी मात्रा में चरस बरामद होने से साफ है कि आरोपी छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर नशे की सप्लाई कर रहे थे.

पूरी कहानी 29 जून को शुरू हुई. स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि नेपाल के कुछ लोग दिल्ली-एनसीआर में चरस की सप्लाई कर रहे हैं. टीम ने इनकी गतिविधियों पर नजर रखी और कोटला मुबारकपुर में एक मकान पर छापा मारा. यहां भारत थापा, गोविंद बुधा और ज्योति पुन मगर को पकड़ा गया. इनके पास से 8.598 किलो चरस मिली.इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के साथ उनके मोबाइल, संपर्कों और पैसों के लेनदेन की पड़ताल शुरू की. मकसद सिर्फ इन तीन आरोपियों को पकड़ना नहीं बल्कि यह पता लगाना था कि इनके पीछे माल कौन पहुंचा रहा है और दिल्ली में इसकी बड़ी खेप कहां रखी जाती है.

संजय सिंह बोले, 'शिशु मंदिर RSS का स्कूल नहीं, वहां मुस्लिम...'

पूछताछ में खुला वजीराबाद के गोदाम का राज

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को रोशनी मगर के बारे में जानकारी मिली.पुलिस के मुताबिक रोशनी दिल्ली के वजीराबाद में चरस के बड़े स्टोरेज और सप्लाई प्वाइंट को संभाल रही थी.टीम ने लगातार निगरानी कर उसके ठिकाने की पहचान की.12 अगस्त को पुलिस ने यहां छापा मारा तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए.मकान से 97.652 किलो चरस बरामद हुई.यह चरस 13 प्लास्टिक बैग में भरी हुई थी.मौके से चरस मिलाने की मशीन और पैकिंग का सामान भी मिला.पुलिस ने रोशनी मगर को गिरफ्तार कर लिया.

एक के बाद एक खुलती गई कड़ियां

रोशनी ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया कि वह भारत थापा, गोविंद बुधा और ज्योति पुन मगर के नेटवर्क से जुड़ी थी.तीनों की गिरफ्तारी के बाद वह नेपाल चली गई थी. कुछ समय बाद उसे लगा कि मामला शांत हो गया है इसलिए वह दोबारा भारत आई और फिर से नेटवर्क के लिए काम शुरू कर दिया .इस तरह 29 जून को बरामद हुई 8.598 किलो चरस की कड़ी आखिरकार 12 अगस्त को मिली 97.652 किलो की बड़ी खेप तक पहुंच गई. दोनों कार्रवाई में कुल 106.250 किलो चरस बरामद हुई.

नेपाल से सड़क के रास्ते आती थी चरस

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह नेपाल में मौजूद सप्लाई नेटवर्क से चरस हासिल करता था.इसके बाद इसे सोनाौली बॉर्डर के आसपास के रास्ते सड़क मार्ग से दिल्ली लाया जाता था. पुलिस के मुताबिक सड़क के रास्ते माल लाने की रणनीति इसलिए अपनाई जाती थी ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके.दिल्ली पहुंचने के बाद चरस को अलग-अलग ठिकानों पर रखा जाता था और फिर जरूरत के हिसाब से आगे सप्लाई किया जाता था.

सोशल मीडिया पर ऑर्डर, ऑटो और बाइक टैक्सी से डिलीवरी

गिरोह ने नशे की सप्लाई के लिए अपना पूरा सिस्टम बना रखा था.पुलिस के मुताबिक ग्राहक सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करते थे. ऑर्डर मिलने के बाद भुगतान नकद या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए लिया जाता था.इसके बाद चरस की डिलीवरी के लिए ऑटो और बाइक टैक्सी का इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस के अनुसार आरोपी लेनदेन पूरा होने के बाद मोबाइल से चैट और दूसरी डिजिटल जानकारी भी डिलीट कर देते थे.ताकि सबूत न बचे.

युवाओं वाले इलाकों पर खास नजर

जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ऐसे इलाकों को निशाना बना रहा था जहां युवाओं की आवाजाही ज्यादा है. पुलिस के मुताबिक वजीराबाद और मजनू का टीला इसके प्रमुख डिमांड सेंटर थे.आसपास के पब, बार और होटलों में आने वाले ग्राहकों और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटरों तक चरस पहुंचाने की बात सामने आई है.

नेपाल के दो और सप्लायर पुलिस के निशाने पर

जांच अभी खत्म नहीं हुई है.पुलिस को बिनमाया नाम के नेपाली नागरिक की तलाश है जिसे कथित तौर पर नेपाल से दिल्ली तक चरस पहुंचाने की व्यवस्था करने वाला अहम कड़ी माना जा रहा है.इसके अलावा हरि नाम के एक अन्य नेपाली नागरिक का नाम भी सामने आया है.अब पुलिस इनके ठिकाने, बैंक लेनदेन और नेपाल से दिल्ली तक जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

चारों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चारों आरोपियों का अब तक कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है. बावजूद इसके, जांच में इनके बड़े पैमाने पर ड्रग सप्लाई नेटवर्क से जुड़े होने की बात सामने आई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और दिल्ली-एनसीआर में चरस की कितनी खेप पहले पहुंचाई जा चुकी है.

15 अगस्त से पहले IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3, हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एजेंसियां अलर्ट

Published at : 14 Aug 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
नेपाल से दिल्ली तक चरस का खेल, 109 करोड़ का माल जब्त
नेपाल से दिल्ली तक चरस का खेल, 109 करोड़ का माल जब्त
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
दिल्ली NCR
15 अगस्त को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? पढ़ें वेदर अपडेट
15 अगस्त को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? पढ़ें वेदर अपडेट
दिल्ली NCR
संजय सिंह बोले, 'शिशु मंदिर RSS का स्कूल नहीं, वहां मुस्लिम...'
संजय सिंह बोले, 'शिशु मंदिर RSS का स्कूल नहीं, वहां मुस्लिम...'
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
अरविंद केजरीवाल की मांग, 'इस्तीफा दें मनन कुमार मिश्रा, CJP...'
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget