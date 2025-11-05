Delhi Weather Update: प्रदूषण से जूझती दिल्ली को तेज हवाओं ने दी थोड़ी राहत, AQI 291 पर पहुंचा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Update: प्रदूषण से जूझती दिल्ली को तेज हवाओं ने दी थोड़ी राहत, AQI 291 पर पहुंचा

Delhi Weather Today: तीन दिन की जहरीली हवा के बाद दिल्ली को थोड़ी राहत मिली। दोपहर की तेज हवाओं से प्रदूषण घटा और AQI 291 पर आया, लेकिन हवा अब भी “खराब” श्रेणी में है, सुबह धुंध और ठंड जारी.

By : पंकज यादव | Updated at : 05 Nov 2025 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की हवा में मंगलवार (4 नवंबर) को आखिरकार कुछ सुधार देखने को मिला. दोपहर बाद चली तेज हवाओं ने लोगों को घुटन भरी हवा से थोड़ी राहत दी. लगातार तीन दिनों तक 300 से ऊपर रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) घटकर 291 पर पहुंच गया. हालांकि यह अब भी खराब श्रेणी में ही है. दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार (5 नवंबर) सुबह हल्की धुंध और बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर तक धूप निकल सकती है. जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी.

अगले दो-तीन दिन आसमान रहेगा साफ

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो से तीन दिन आसमान साफ रहेगा. फिलहाल दक्षिण-पूर्वी हवा चल रही है, जो बुधवार शाम तक उत्तर-पश्चिमी हो जाएगी. इस बदलाव से तापमान में हल्की गिरावट की उम्मीद है.

सुबह और देर शाम के वक्त हल्की धुंध और कुहासा बना रहेगा. इससे विजिबिलिटी कम हो सकती है. आज बुधवार (5 नवंबर) को भी कई इलाकों में सुबह के समय धुंध छाई रही, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई थी. आज अधिकतम तापमान 32.1°C और न्यूनतम 16.5°C दर्ज होने की उम्मीद जताई गई है. दोनों ही सामान्य से थोड़ा ज्यादा.

हवा की रफ्तार बढ़ने से टूटी प्रदूषण की परत

पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक, हवा की गति बढ़ने से हवा में फैले प्रदूषक कण बिखर गए, जिससे AQI में सुधार आया. मंगलवार सुबह 5:30 से 11:30 बजे तक हवा की रफ्तार केवल 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे धूल और धुआं जमीन के पास ही जमा रहा.

लेकिन दोपहर बाद हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी और इससे प्रदूषण फैल गया. नतीजा AQI में सुधार देखने को मिला.

पराली जलाने के मामलों में कमी आई

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में गिरावट आई है. 15 सितंबर से 3 नवंबर तक पंजाब में 2,518 मामले (पिछले साल 4,132), हरियाणा में 145 मामले (पिछले साल 857), पंजाब में पराली जलाने पर 946 एफआईआर दर्ज हुईं, जबकि हरियाणा में 42 केस हुए.

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की हवा सिर्फ पराली से नहीं बिगड़ती वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, सड़क की धूल और जनरेटर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले हफ्ते दिल्ली में सुबह और शाम को ठंडी हवा और हल्का कोहरा बना रहेगा. हवा की गति में उतार-चढ़ाव के कारण AQI में कभी सुधार तो कभी गिरावट देखने को मिलेगी. अभी के हालात में कहा जा सकता है कि दिल्ली की हवा “खराब” से “बहुत खराब” के बीच झूलती रहेगी.

पंकज यादव
Published at : 05 Nov 2025 07:19 AM (IST)
Delhi Weather DELHI NEWS DELHI WEATHER UPDATE
