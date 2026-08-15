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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलाल किले पर बारिश की संभावना, 15 अगस्त पर कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

लाल किले पर बारिश की संभावना, 15 अगस्त पर कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

Delhi-NCR Weather Today: लाल किला क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच करीब 5 मिमी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की 70 प्रतिशत संभावना है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Aug 2026 06:31 AM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को बारिश होने और दिनभर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना दिखाई दिया. वहीं शनिवार (15 अगस्त) को लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने तड़के और दोपहर से शाम के समय बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है.  

मौसम विभाग के मुताबिक लाल किला क्षेत्र में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच करीब 5 मिमी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की 70 प्रतिशत संभावना है. सुबह 6 से 9 बजे के बीच करीब 5 मिमी बारिश होने की 60 प्रतिशत संभावना है. वहीं, दोपहर से शाम के बीच करीब 3 मिमी बारिश हो सकती है, जिसकी 60 प्रतिशत संभावना है.

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दिल्ली-एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम?

मानसून टर्फ के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और 15 अगस्त के आसपास दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है. इस बीच, मानसून टर्फ के दिल्ली एनसीआर समेत पूरे भारत-गंगा के मैदानी इलाकों से होकर गुजरने की संभावना है. इसके चलते दिल्ली में व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

सुबह के समय के बाद भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. आईएमडी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किला क्षेत्र में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. 

दिल्ली में कितना दर्ज हुआ तापमान

दिल्ली में विभिन्न मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, पालम में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, लोधी रोड में यह 30.4 डिग्री सेल्सियस, रिज में 30.1 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 30 डिग्री सेल्सियस रहा. दिन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के कई मौसम केंद्रों पर मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई. 

दिल्ली में शाम साढ़े पांच बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 20.2 मिलीमीटर बारिश हुई. पालम में 12.6 मिलीमीटर, लोधी रोड में 6.4 मिलीमीटर और रिज में 26.2 मिलीमीटर बारिश हुई. हालांकि, आयानगर में बारिश हुई. सफदरजंग में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. 

वहीं, पालम में यह 25.4 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 27.2 डिग्री सेल्सियस, रिज में 23.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा.भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 06:31 AM (IST)
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Independence Day WEATHER DELHI NEWS DELHI- NCR DELHI WEATHER
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