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दिल्ली का मौसम बदलेगा करवट, आज आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार

Delhi Weather Update: IMD ने 11 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, धूल भरी आंधी, बारिश के साथ 70 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 11 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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  • दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 25-30 जून के बीच दिल्ली-एनसीआर पहुंचेगा.

 दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. इस झुलसती गर्मी से लोग बेहाल हैं. दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (10 जून) को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे अधिक रिज और पालम में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज गुरुवार को मानसून से पहले की गतिविधियों में तेजी का अनुमान लगाया है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो सकती है. इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.

IMD ने 11 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी-तूफान, बिजली कड़कने, धूल भरी आंधी, बारिश के साथ 70 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने का अनुमान है. IMD के अनुसार, दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 12 जून 2026 तक इसमें 6-7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है और उसके बाद तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. 

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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार (10 जून) को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे अधिक रिज और पालम में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में 42.4, अयानगर में 43.0 और सफदरजंग में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रात के समय भी लोगों को राहत नहीं मिली.

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक/बिजली के साथ हल्की से हल्की बारिश के कारण दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान में कुछ जगहों पर काफी गिरावट दर्ज की गई.  

पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में न्यूनतम तापमान 23-28 डिग्री सेल्सियस  के बीच रहा और अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम (-5.1°C या उससे कम)) रहा और बाकि हिस्सों में सामान्य रहा. इस दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाओं की गति 20-25 किमी/घंटा रही, झोंको के साथ 120 किमी/घंटा की गति तक पहुंच गई.

कैसा रहेगा आज का तापमान?

IMD के अनुसार, आज गुरुवार (11 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और दोपहर तक आसमान बादलों से पूरी तह घिर सकता है. इस दौरान हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी-तूफान आने और बिजली कड़कने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन शाम या रात के समय हवा की गति 70 किमी/घंटा तक जा सकती है.  

दिल्ली-एनसीआरमें दक्षिण-पश्चिम मनसून के 25 जून से 30 जून के बीच पहुंचने की उम्मीद है, जिससे उत्तरी शहरों में बारिश हो सकती है. दिल्ली में इसके पहुंचने के बाद, मौसम प्रणाली के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने का अनुमान है, जिससे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से प्रभावित होंगे. 

 

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 11 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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