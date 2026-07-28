CJP आंदोलन: छह X हैंडल को दिल्ली पुलिस का नोटिस, FIR भी दर्ज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान X पर किए गए कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्टों के मामले में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने इस मामले में हैंडल को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए हैं.

नोटिस में कहा गया है कि स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत इन खातों की जांच की जा रही है. आरोप है कि इन हैंडल्स से कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की गई. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को भी निर्देश दिया है कि फ्लैग किए गए पोस्ट को हटाया जाए या भारत में Disable Access रोकी जाए.

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