एक्सप्लोरर
CJP आंदोलन: छह X हैंडल को दिल्ली पुलिस का नोटिस, FIR भी दर्ज
Delhi Police News: दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को भी निर्देश दिया है कि फ्लैग किए गए पोस्ट को हटाया जाए या भारत में Disable Access रोकी जाए.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान X पर किए गए कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्टों के मामले में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने इस मामले में हैंडल को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए हैं.
नोटिस में कहा गया है कि स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत इन खातों की जांच की जा रही है. आरोप है कि इन हैंडल्स से कथित तौर पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट की गई. इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को भी निर्देश दिया है कि फ्लैग किए गए पोस्ट को हटाया जाए या भारत में Disable Access रोकी जाए.
(खबर अपडेट होगी...)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
CJP आंदोलन: छह X हैंडल को दिल्ली पुलिस का नोटिस, FIR भी दर्ज
दिल्ली NCR
सत्यम पंडित हो गिरफ्तार, सौरभ भारद्वाज ने दी लिखित शिकायत
दिल्ली NCR
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
दिल्ली NCR
दिल्ली: भारी बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम, रेड अलर्ट जारी
Advertisement
दिल्ली NCR
9 Photos
संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, 20-25 मिनट तक चले आंसू गैस के गोले, मुख्य गेट बंद, तस्वीरों में देखें प्रदर्शन
Advertisement