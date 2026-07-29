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दिल्ली में आज भी बरसेंगे बादल, तापमान में गिरावट से लोगों को राहत

Delhi Weather Update: IMD के अनुसार, मंगलवार  (28 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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दिल्ली में मानसूनी बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है. सुबह से ही आसमान में काले बादल छाये हुए हैं. मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से दिल्ली-एनसीआर के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है. हालांकि, भारी बारिश के कारण दिल्ली में जगह-जगह पानी भरने की समस्या देखने को मिली, जिससे ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. 

IMD के अनुसार, मंगलवार (28 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 29.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 57.6 प्रतिशत रहा. 

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 पिछले 24 घंटों में तापमान में 4-9 डिग्री की गिरावट

पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की घटनाएं भी हुईं. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 4-9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.  इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही. वहीं, पालम में दोपहर 12:30 बजे हवा की गति 41 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

आज भी दिल्ली में बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, आज बुधवार (29 जुलाई) को आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है. आज के लिए भी विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. सुबह से दोपहर के बीच अधिकतर इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना है. शाम या रात के समय कई जगहों इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इस दौरान अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. विभाग ने आज मंगलवार और बुधवार के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 15-20 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवाएं चल सकती हैं, जो झोकों के साथ बढ़ भी सकती हैं. 

बारिश के बाद जलभराव ने बढ़ाई मुश्किलें

बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है. बता दें कि दिल्ली में मंगलवार की सुबह भारी बारिश के बाद सड़कें पानी से भर गईं, व्यस्त बाजारों में घुटनों तक पानी जमा हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. भारी बारिश के कारण कनॉट प्लेस, जनपथ, लुटियंस दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भरा दिखाई दिया. इसके अलावा भारत मंडपम रोड, बाराखंबा रोड, ITO के पास मथुरा रोड, कालिंदी कुंज और अन्य निचले इलाकों में जलभराव की खबरें सामने आई हैं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 29 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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Delhi Rain Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS WEATHER UPDATE DELHI WEATHER UPDATE
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