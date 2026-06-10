मौसम वैज्ञानिकों से पहले मॉनसून की भविष्यवाणी करता है यह मंदिर, 7 दिन पहले ही देता है सूचना

Monsoon Predicts Temple: भारत में से कई मंदिर मौजूद है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ रहस्यमई घटनाओं के लिए भी जाने जाते हैं. ऐसे ही मंदिरों में एक मंदिर ऐसा भी बताया जाता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह मौसम विभाग से पहले मॉनसून के आने का संकेत दे देता है. कहा जाता है की बारिश शुरू होने से करीब एक सप्ताह पहले मंदिर के ऊपर लगे पत्थरों से पानी की बूंदे टपकने लगती है और इन्हीं बूंदों के आकार से वर्षा की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों से पहले मॉनसून की भविष्यवाणी कौन सा मंदिर करता है.

कौन सा मंदिर करता है मॉनसून की भविष्यवाणी?

माना जाता है कि कानपुर का जगन्नाथ मंदिर मौसम वैज्ञानिकों के पहले ही मॉनसून की भविष्यवाणी कर देता है. कहा जाता है कि मॉनसून आने से पहले मंदिर के ऊपर स्थित पत्थरों पर नमी दिखाई देने लगती है और फिर उनसे पानी की बूंदें टपकती है. माना जाता है कि अगर बूंदे छोटी हो तो सामान्य या कम बारिश होती है, जबकि बड़ी बूंदों को अच्छी और भारी बारिश का संकेत माना जाता है. यही वजह है कि हर साल लोग मॉनसून से पहले इस अद्भुत घटना को देखने पहुंचते हैं.

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कहां स्थित है जगन्नाथ मंदिर?

जगन्नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है. यह मंदिर मूल रूप से कानपुर के घाटमपुर में बेहटा बुजुर्ग गांव में स्थित है. इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर कानपुर ही नहीं बल्कि देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है. बताया जाता है कि इस मंदिर को मध्यप्रदेश में स्थित सांची स्तूप की शक्ल में बनाया गया है. इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थित है. वहीं कहा जाता है कि जगन्नाथ की मूर्ति के ऊपर वाली छत में चमत्कारी पत्थर लगे हैं.

मॉनसून मंदिर भी कहा जाता है इसे

कानपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर को मॉनसून मंदिर भी कहा जाता है. यहां के महंत के अनुसार यह मंदिर जगन्नाथ भगवान का अलौकिक मंदिर है, जो मौसम की भविष्यवाणी करता है. बताया जाता है कि इस मंदिर पर कई रिसर्चर्स भी रिसर्च करने आए, लेकिन वह पानी की बूंदों का पता नहीं लगा सके. मंदिर के महंत के अनुसार इस मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदे बारिश का अनुमान बताती है. अगर बूंदे छोटी होती है, तो पता चलता है कि इस साल बारिश कम होगी जबकि अगर बूंदें बड़ी होती है तो पता चलता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी.