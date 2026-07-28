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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकंगना के 'गटर छाप' वाले बयान पर सौरव दास बोले, 'उनको तो...'

कंगना के 'गटर छाप' वाले बयान पर सौरव दास बोले, 'उनको तो...'

Saurav Das On Kangana Ranaut: बीजेपी सांसद कंगना रनौत की 'गटर छाप' वाली टिप्पणी पर विवाद हो गया. इस पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रतिक्रिया दी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 28 Jul 2026 04:16 PM (IST)
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Gen-Z पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया. उन्होंने जेनजी को जेनरेशन गटर कह दिया. अब इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं. उनके पार्टी के लोग ही उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं तो हम लोग क्यों लें?

नेताओं को अपनी शब्दावली संभाल लेनी चाहिए- सौरव

सौरव दास ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनको सीरियसली लेता है या उनकी बात सुनता है. वो नेता बन गई हैं. इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं. शब्दावली सही नहीं है. नेताओं को अपनी शब्दावली संभाल लेनी चाहिए. अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए. आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है और कर रहे हैं. इस देश के लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है. ये आप जरूर याद रखिए."

कंगना के 'गटर छाप' वाले बयान पर सौरव दास बोले, 'उनको तो...

हमारी कुछ मांगें थीं, वो पूरी होनी चाहिए- सौरव

वहीं, सरकार से अपनी मांगों को लेकर सौरव दास ने कहा कि हम लोग कई दिनों से ग्राउंड पर थे, हमारी कुछ मांगें थीं और वो मांगें पूरी होनी चाहिए. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. हमारी जो एक मुख्य मांग थी कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएं. फ्यूचर में भी ऐसे एक्शन सरकार नहीं लेगी ये भी मांग थी. ये गारंटी लिखित में आज तक आ जाना चाहिए. हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग थी. अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि अगर जिनके ऊपर पहले से एफआईआर है उनको मत छोड़िए तो ये हमें मंजूर नहीं है. हमारा डिमांड क्लियर है, उसी के हिसाब से होना चाहिए. उसी पर अग्रीमेंट हुई थी. 

सरकार के नोटिफिकेशन का इंतजार- सौरव

इसके आगे उन्होंने बताया कि कल रात दस बजे से एक बजे तक हमारी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई. उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे और क्या-क्या नोटिफिकेशन निकालेंगे. असम और बिहार ने नोटिफिकेशन निकाला. उस नोटिफिकेशन के लैंग्वेज पर बात हो रही थी. हमने कहा कि सारे प्रदर्शनकारी जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए. आज मंगलवार है, हम अभी इंतजार कर रहे हैं. सरकार को अमल तो करना चाहिए. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 28 Jul 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Saurav Das
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