आम आदमी पार्टी (AAP) ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में शामिल नाबालिग लड़कों के साथ कथित मारपीट को लेकर एक हिंदू कार्यकर्ता के खिलाफ मंगलवार (28 जुलाई) को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है. इसके बाद AAP ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है और पूछा है कि कब तक वो गिरफ्तार होगा.

उनका कहना है कि ये वीडियो दो-तीन दिनों से वायरल हो रही है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि औपचारिक शिकायत का इंतजार किया है. यदि अब भी इसपर एक्शन नहीं लिया गया तो AAP कोर्ट का जरवाजा खटखटाएगी. बता दें कि AAP द्वारा शिकायत दर्ज किये हुए एक दिन का समय बीत गया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है.

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AAP ने गिरफ्तारी में देरी पर उठाए सवाल

इसपर AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर भी इसकी जानकारी दी है. सौरभ भारद्वाज ने शिकायत के बाद एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने इनके खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस उपायुक्त (DCP) नई दिल्ली को दे दी है. देखते हैं कब गिरफ्तार करेंगे?'

वीडियो में क्या है?

दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में गाजियाबाद निवासी सत्यम पंडित को प्रदर्शन में शामिल लोगों के साथ कथित तौर पर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. सत्यम ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से लौट रहे उत्तर प्रदेश के बरेली के दो नाबालिग बच्चों को उसने रोककर उनके साथ मारपीट की थी और उन्हें भद्दी गालियां भी दी थी. इनमें से एक की उम्र 16 साल बताई जा रही है.

सत्यम पंडित के खिलाफ AAP ने कराई शिकायत दर्ज

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलावर को एक पोस्ट में कहा, “हमने संसद मार्ग थाने में सत्यम पंडित नामक व्यक्ति के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. उस पर CJP की ओर से आयोजित ‘जेन-जेड’ प्रदर्शन में शामिल नाबालिग लड़कों के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने और समूहों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है.”

Complaint given to DCP, New Delhi against Satyam Pandit for physical assault on minors who attended Jantar Mantar protest. https://t.co/LjCkpSbJK1 pic.twitter.com/XVYzWfxqIb — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) July 28, 2026

भारद्वाज ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है तो पार्टी निजी शिकायत के जरिये अदालत का रुख करेगी. इससे पहले, ‘AAP’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से सत्यम पंडित के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.

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