Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में रातभर बारिश के बाद गिरा तापमान, आज फिर बादल बरसने के आसार

दिल्ली में रातभर बारिश के बाद गिरा तापमान, आज फिर बादल बरसने के आसार

दिल्ली में शनिवार रात बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के बाद रविवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. बारिश के बाद राजधानी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 25 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में शनिवार (24 अक्टूबर) रात बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के बाद रविवार (25 अक्टूबर) को न्यूनतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यह जानकारी दी. बारिश के बाद राजधानी के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने रविवार को भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है.

दिल्ली में दर्ज की गई 4.4 मिलीमीटर बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार रात साढ़े आठ बजे से रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक दिल्ली में 4.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इससे पहले, एक दिन पहले शहर का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. आईएमडी के अनुसार, रविवार को न्यूनतम तापमान मौसम के औसत तापमान से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई है. वहीं, सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 94 प्रतिशत दर्ज की गई. बारिश के बीच राजधानी के मौसम में बदलाव देखने को मिला.

यह भी पढ़ें: 'उन्हें तुरंत पाकिस्तान...', फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी

दिल्ली का AQI 167, मध्यम श्रेणी में हवा

‘समीर’ ऐप के अनुसार, रविवार सुबह नौ बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 167 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. हालांकि, वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले 54 केंद्रों में से 11 केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई.

इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली में सबसे अधिक AQI 245 दर्ज किया गया, जबकि अलीपुर में यह 233 रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, AQI को शून्य से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली स्कूल में छात्रा ने आग लगाकर दी जान, बैग से मिला 3 पन्नों का सुसाइड नोट

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
Read More
Published at : 25 Oct 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली के रानी गार्डन में झुग्गियां में लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख
दिल्ली के रानी गार्डन में झुग्गियां में लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, जहरीली हवा से भी मिलेगी राहत?
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, जहरीली हवा से भी मिलेगी राहत?
दिल्ली NCR
दिल्ली के 60 लाख लोगों को यमुना के पानी से चलाना होगा काम, क्या है वजह?
दिल्ली के 60 लाख लोगों को यमुना के पानी से चलाना होगा काम, क्या है वजह?
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, घटकर 191 पर आया AQI
दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, घटकर 191 पर आया AQI
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ एपी सिंह, पाक को चेतावनी!
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ एपी सिंह, पाक को चेतावनी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार ही POK को भारत में मिलाएगी', बृजभूषण शरण सिंह का दावा
'मोदी सरकार ही POK को भारत में मिलाएगी', बृजभूषण शरण सिंह का दावा
क्रिकेट
स्मृति मंधाना बनाएंगी शतकों का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', आज भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे
स्मृति मंधाना बनाएंगी शतकों का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', आज भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे
ओटीटी
'ये बहुत अजीब और घिनौना है...', 'राइज एंड फॉल 2' से बाहर होते ही सारा गुरपाल को मिलीं रेप और जान से मारने की धमकियां
सारा गुरपाल को मिलीं रेप और जान से मारने की धमकियां, लीगल एक्शन लेंगी एक्ट्रेस
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
इंडिया
'देश में कितने करोड़...', राम मंदिर पर जयराम रमेश ने BJP को घेरा, पूछा ये सवाल
'देश में कितने करोड़...', राम मंदिर पर जयराम रमेश ने BJP को घेरा, पूछा ये सवाल
हेल्थ
रह-रहकर आ रही खांसी, कहीं पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं हो गए आप?
रह-रहकर आ रही खांसी, कहीं पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं हो गए आप?
एग्रीकल्चर
रबी किसानों के लिए खुशखबरी! खाद के छिड़काव पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
रबी किसानों के लिए खुशखबरी! खाद के छिड़काव पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget