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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देश में कितने करोड़...', राम मंदिर पर जयराम रमेश ने BJP को घेरा, पूछा ये सवाल

'देश में कितने करोड़...', राम मंदिर पर जयराम रमेश ने BJP को घेरा, पूछा ये सवाल

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने 82.78 करोड़ के चढ़ावे और जांच में पारदर्शिता की मांग की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 25 Oct 2026 10:45 AM (IST)
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कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने बीजेपी सरकार में हुए राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर घेरने की कोशिश की है. उन्होंने लिखा कि भगवान को समर्पित धन, देव द्रव्य की चोरी अर्थात चंदा और चढ़ावा चोरी को महापाप माना गया है. ऐसा ही महापाप भाजपा-आरएसएस के लोगों द्वारा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सामने आया है, लेकिन पूरे मामले को दबाने और बड़े चोरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने आगे लिखा कि भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्रस्टी के रूप में बिना सार्वजनिक चर्चा के चुना था. अब जब यह साबित हो चुका है कि उनकी निगरानी में देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला यह घृणित पाप हुआ है. इसके बाद राम मंदिर का श्रेय लेने में सबसे आगे रहने वाले प्रधानमंत्री अब मौन साधकर महापापियों को बचाने का कुत्सित प्रयास क्यों कर रहे हैं?

जयराम रमेश ने भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि देश की जनता के मन में चार प्रमुख सवाल हैं, जिनका जवाब देना सरकार की ज़िम्मेदारी है. देश भर में कुल कितने करोड़ लोगों द्वारा कितने हज़ार करोड़ रुपये का चंदा दिया गया?

पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज

जयराम नरेश ने सवाल किया कि RSS और ट्रस्ट के अनुसार, निधि समर्पण अभियान (2021) में निधि समर्पण और कॉर्पस दान मिलाकर ₹3,264 करोड़ जम हुए. साल 2024 के 9 महीनों में 13.55 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे. वहीं, 2025 में महाकुंभ के दौरान लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त श्रद्धालु अयोध्या आए. ऐसे में 1 अप्रैल 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आना बताया गया, जबकि कुल चढ़ावा मात्र 82.78 करोड़ (प्रति व्यक्ति औसतन 5) बताया गया, जो श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या के सामने बेहद संदिग्ध माना जा रहा है. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी माना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि डाका हुआ है. फिर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ व्यापक जांच कराने के बजाय चोरों के पाप पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं?

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 25 Oct 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh RAM MANDIR
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