'देश में कितने करोड़...', राम मंदिर पर जयराम रमेश ने BJP को घेरा, पूछा ये सवाल

कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने बीजेपी सरकार में हुए राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर घेरने की कोशिश की है. उन्होंने लिखा कि भगवान को समर्पित धन, देव द्रव्य की चोरी अर्थात चंदा और चढ़ावा चोरी को महापाप माना गया है. ऐसा ही महापाप भाजपा-आरएसएस के लोगों द्वारा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सामने आया है, लेकिन पूरे मामले को दबाने और बड़े चोरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने आगे लिखा कि भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्रस्टी के रूप में बिना सार्वजनिक चर्चा के चुना था. अब जब यह साबित हो चुका है कि उनकी निगरानी में देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला यह घृणित पाप हुआ है. इसके बाद राम मंदिर का श्रेय लेने में सबसे आगे रहने वाले प्रधानमंत्री अब मौन साधकर महापापियों को बचाने का कुत्सित प्रयास क्यों कर रहे हैं?

जयराम रमेश ने भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि देश की जनता के मन में चार प्रमुख सवाल हैं, जिनका जवाब देना सरकार की ज़िम्मेदारी है. देश भर में कुल कितने करोड़ लोगों द्वारा कितने हज़ार करोड़ रुपये का चंदा दिया गया?

चंदा चोरी, आस्था धोखा भगवान को समर्पित धन, देव द्रव्य की चोरी अर्थात चंदा और चढ़ावा चोरी को महापाप माना गया है। ऐसा ही महापाप भाजपा-आरएसएस के लोगों द्वारा अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सामने आया है, लेकिन पूरे मामले को दबाने और बड़े चोरों को छिपाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि जिन भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं ट्रस्टी के रूप में बिना सार्वजनिक चर्चा के चुना था, अब जब यह साबित हो चुका है कि उनकी निगरानी में देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला यह घृणित पाप हुआ है, तो राम मंदिर का श्रेय लेने में सबसे आगे रहने वाले प्रधानमंत्री अब मौन साधकर महापापियों को बचाने का कुत्सित प्रयास क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि जब: आरएसएस और ट्रस्ट के अनुसार, निधि समर्पण अभियान (2021) में निधि समर्पण और कॉर्पस दान मिलाकर ₹3,264 करोड़ एकत्र हुए। वर्ष 2024 के 9 महीनों में 13.55 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुँचे। वहीं, 2025 में महाकुंभ के दौरान लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त श्रद्धालु अयोध्या आए। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आना बताया गया, जबकि कुल चढ़ावा मात्र ₹82.78 करोड़ (प्रति व्यक्ति औसतन ₹5) बताया गया, जो श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या के सामने बेहद संदिग्ध माना जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी माना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि “डाका” हुआ है। फिर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ व्यापक जाँच कराने के बजाय चोरों के पाप पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? माना जाता है कि न्याय होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में न तो न्याय हुआ है और न ही न्याय करने की कोई कोशिश दिखाई दे रही है। देश की जनता के मन में चार प्रमुख सवाल हैं, जिनका जवाब देना सरकार की ज़िम्मेदारी है: * देश भर में कुल कितने करोड़ लोगों द्वारा कितने हज़ार करोड़ रुपये का चंदा दिया गया? * दान-पात्रों (हुंडी/काउंटरों) में कुल कितना चढ़ावा एकत्र हुआ? * यह चंदा और चढ़ावा चोरी कुल कितने हज़ार करोड़ रुपये की है, और सरकार इस पर निष्पक्ष जाँच कराने के बजाय मौन क्यों है? * लगभग तीस करोड़ श्रद्धालुओं के चढ़ावे का हिसाब कहाँ है? एसआईटी ने 80 लाख की चोरी बताकर मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश क्यों की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे पर वे इस गंभीर मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और देशवासियों के सवालों का जवाब देंगे। अगर वे एक बार फिर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप रहकर किसी अन्य मामले की आड़ लेकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं तो वे जान लें कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी। जिन महापापियों ने चंदा और चढ़ावा चोरी की है, उन्हें संविधान के अनुसार सज़ा ज़रूर दिलाई जाएगी। — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 25, 2026

पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज

जयराम नरेश ने सवाल किया कि RSS और ट्रस्ट के अनुसार, निधि समर्पण अभियान (2021) में निधि समर्पण और कॉर्पस दान मिलाकर ₹3,264 करोड़ जम हुए. साल 2024 के 9 महीनों में 13.55 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे. वहीं, 2025 में महाकुंभ के दौरान लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त श्रद्धालु अयोध्या आए. ऐसे में 1 अप्रैल 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक 16 करोड़ श्रद्धालुओं का आना बताया गया, जबकि कुल चढ़ावा मात्र 82.78 करोड़ (प्रति व्यक्ति औसतन 5) बताया गया, जो श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या के सामने बेहद संदिग्ध माना जा रहा है. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी माना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि डाका हुआ है. फिर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ व्यापक जांच कराने के बजाय चोरों के पाप पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं?