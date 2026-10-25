दिल्ली के रानी गार्डन में झुग्गियां में लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख

दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में आग लगने से लोगों का काफी नुकसान हुआ. आग के बाद मौके पर तबाही का मंजर देखने को मिला. कई लोगों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया. घटना गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र की है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया. फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब आग लगी, उस समय कई लोग अपनी झुग्गियों में सो रहे थे. अचानक आग लगने की खबर से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपना सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला.

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आग में अपनी झुग्गी गंवाने वाले एक पीड़ित ने बताया, “हम यहां एक झुग्गी में रह रहे थे. पास में एक हैंडपंप भी था. हम सो रहे थे, तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई. पीछे रहने वाला भारत नाम का एक व्यक्ति चिल्ला रहा था कि भीषण आग लग गई है. आग इतनी भयानक थी कि हम मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाए.”

#WATCH | Delhi | Aftermath of the fire that broke out in the shanties in Rani Garden, within the jurisdiction of the Geeta Colony Police Station. https://t.co/D76NRs5Ym1 — ANI (@ANI) October 25, 2026

किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सामान जलकर राख

आग लगने के बाद झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. कई लोगों का जरूरी सामान आग की भेंट चढ़ गया. पीड़ितों के लिए अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आग में उनका घरेलू सामान और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जल गईं.

एक स्थानीय निवासी ने बताया, “मुझे नहीं पता कि आग कैसे लगी. हम बस सो रहे थे और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया. अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया. मेरे पास सिर्फ वही कपड़े बचे हैं, जो मैंने पहन रखे हैं. शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई और बच्चे सुरक्षित हैं. बाकी हमारा सारा सामान जलकर राख हो गया.”

दमकल विभाग ने आधे घंटे में पाया काबू

दमकल विभाग के मुताबिक, आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

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फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है. आग से प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का पूरा आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.