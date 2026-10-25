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दिल्ली के रानी गार्डन में झुग्गियां में लगी आग, घरेलू सामान जलकर राख

दिल्ली के रानी गार्डन की झुग्गियों में भीषण आग से लोगों का सामान जलकर राख हो गया. कई परिवारों का सबकुछ बर्बाद हो गया. राहत की बात है कि कोई घायल नहीं हुआ.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Oct 2026 07:37 AM (IST)
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दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में आग लगने से लोगों का काफी नुकसान हुआ. आग के बाद मौके पर तबाही का मंजर देखने को मिला. कई लोगों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया. घटना गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र की है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. दमकल विभाग ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया. फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब आग लगी, उस समय कई लोग अपनी झुग्गियों में सो रहे थे. अचानक आग लगने की खबर से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपना सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला.

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आग में अपनी झुग्गी गंवाने वाले एक पीड़ित ने बताया, “हम यहां एक झुग्गी में रह रहे थे. पास में एक हैंडपंप भी था. हम सो रहे थे, तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई. पीछे रहने वाला भारत नाम का एक व्यक्ति चिल्ला रहा था कि भीषण आग लग गई है. आग इतनी भयानक थी कि हम मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाए.”

किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सामान जलकर राख

आग लगने के बाद झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. कई लोगों का जरूरी सामान आग की भेंट चढ़ गया. पीड़ितों के लिए अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आग में उनका घरेलू सामान और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जल गईं.

एक स्थानीय निवासी ने बताया, “मुझे नहीं पता कि आग कैसे लगी. हम बस सो रहे थे और देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया. अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया. मेरे पास सिर्फ वही कपड़े बचे हैं, जो मैंने पहन रखे हैं. शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई और बच्चे सुरक्षित हैं. बाकी हमारा सारा सामान जलकर राख हो गया.”

दमकल विभाग ने आधे घंटे में पाया काबू

दमकल विभाग के मुताबिक, आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

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फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है. आग से प्रभावित लोगों को हुए नुकसान का पूरा आकलन जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:37 AM (IST)
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