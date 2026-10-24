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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के 60 लाख लोगों को यमुना के पानी से चलाना होगा काम, क्या है वजह?

दिल्ली के 60 लाख लोगों को यमुना के पानी से चलाना होगा काम, क्या है वजह?

अपर गंगा कैनाल से दिल्ली को हर दिन 240 से 250 एमजीडी पानी मिलता है. अभी 20 दिनों तक राजधानी को मिलने वाला गंगाजल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. दिल्ली जल बोर्ड यमुना के पानी का सहारा लेगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 24 Oct 2026 11:32 PM (IST)
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दिल्ली के ईस्ट, नॉर्थ-ईस्ट, साउथ-ईस्ट, साउथ और नई दिल्ली के कई इलाकों में अगले करीब 20 दिनों तक गंगाजल की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है. उत्तर प्रदेश में अपर गंगा कैनाल की सालाना सफाई के चलते दिल्ली को मिलने वाला गंगाजल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इसका असर करीब 50 से 60 लाख लोगों पर पड़ने की संभावना है. इन इलाकों में पानी की जरूरत पूरी करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड यमुना के पानी का सहारा लेगा.

अपर गंगा कैनाल से दिल्ली को प्रतिदिन करीब 240 से 250 एमजीडी पानी मिलता है. इसी पानी को सोनिया विहार और भागीरथी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाकर शोधित किया जाता है और फिर अलग-अलग इलाकों में सप्लाई होती है. नहर की सफाई के कारण इस स्रोत से पानी मिलना फिलहाल बंद रहेगा. सफाई का काम 20 अक्टूबर की रात से शुरू हुआ है और 8 नवंबर की रात तक चलने वाला है. इस दौरान जल बोर्ड वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा.

सोनिया विहार प्लांट से किन-किन इलाकों में वाटर सप्लाई?

सोनिया विहार वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 140 एमजीडी है. यहां से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, कोंडली, त्रिलोकपुरी, न्यू अशोक नगर, सीलमपुर, वेलकम, जाफराबाद, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, विवेक विहार, यमुना विहार, गोकलपुरी और करावल नगर सहित आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है. इस प्लांट से साउथ-ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और नई दिल्ली के कुछ हिस्सों को भी पानी मिलता है. ऐसे में गंगा कैनाल के बंद रहने के कारण इन इलाकों में भी यमुना के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी.

भागीरथी प्लांट पर भी पड़ेगा असर

भागीरथी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 110 एमजीडी है. यहां से नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के गोकलपुर, भागीरथी विहार, दिलशाद गार्डन, यमुना विहार, सीलमपुर, भजनपुरा, मुस्तफाबाद, शाहदरा और विवेक विहार समेत आसपास के कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में करीब 35 से 40 लाख लोगों को इन दोनों प्लांट से पानी मिलता है. गंगाजल की आपूर्ति रुकने के चलते इन इलाकों में भी वैकल्पिक जलस्रोतों से मांग पूरी जाएगी.

मुरादनगर से 24 किमी लंबी पाइपलाइन से आता है पानी

अपर गंगा कैनाल का पानी मुरादनगर स्थित रेगुलेटर तक पहुंचता है. वहां से दिल्ली जल बोर्ड करीब 24 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए कच्चे पानी को सोनिया विहार और भागीरथी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाता है. नहर की सफाई के दौरान इस पाइपलाइन से होने वाली आपूर्ति बाधित रहेगी. दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि अगले 20 से 21 दिनों तक हथिनी कुंड बैराज से यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए.

यमुना से अतिरिक्त पानी लेने की तैयारी

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, वैकल्पिक इंतजामों के तहत यमुना के पानी को दोनों ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाकर सप्लाई जारी रखने की योजना है. इस अवधि में कुछ इलाकों के लोगों को पानी के स्वाद या उसमें मौजूद खनिजों की विशेषताओं में मामूली बदलाव महसूस हो सकता है. जल बोर्ड की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि कच्चे पानी के स्रोत में बदलाव के बावजूद शोधित पेयजल की सुरक्षा और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
Delhi Jal Board Yamuna नदी' हुई साफ DELHI NEWS
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