स्मृति मंधाना बनाएंगी शतकों का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', आज भारत-जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना इतिहास रचने की दहलीज पर हैं. आज भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे मैच वडोदरा में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने पहला वनडे मैच 9 विकेट से जीत लिया था, जिसमें स्मृति 32 रन बनाकर आउट हो गई थीं. आज जिम्बाब्वे के खिलाफ वह 100 रन का आंकड़ा छू लेती हैं, तो महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी.

भारत और जिम्बाब्वे का दूसरा वनडे मैच वडोदरा स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. बता दें कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड पहले से मंधाना के नाम है, जो अब तक 18 सेंचुरी लगा चुकी हैं.

स्मृति मंधाना बनाएंगी वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना ने अपने 121 मैचों के वनडे करियर में अब तक 14 शतक लगाए हैं. सबसे ज्यादा ODI सेंचुरी लगाने वाली महिला क्रिकेटरों में अभी मंधाना दूसरे स्थान पर हैं. पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग हैं, जिन्होंने अब तक 15 शतक लगाए हैं. आज मंधाना जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 100 रन बना लेती हैं, तो मेग लैनिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी. मंधाना के अलावा कोई भी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे में 10 या उससे अधिक सेंचुरी नहीं लगा पाई है.

महिला ODI में सबसे ज्यादा शतक

15 शतक - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

14 शतक - स्मृति मंधाना (भारत)

14 शतक - हेली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)

13 शतक - लौराय वुल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका)

जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम पहली बार भारत दौरे पर आई हुई है. पहले टी20 सीरीज में उसे 0-3 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. अब वनडे सीरीज में भी भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे हो गया है.

भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटरों की बात करें तो स्मृति मंधाना (14) के बाद हरमनप्रीत कौर का नाम आता है, जिन्होंने शतक लगाए हैं. दिग्गज क्रिकेटर मिताली राज ने भी अपने ऐतिहासिक करियर में 7 सेंचुरी लगाई थीं.

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