दिल्ली: स्कूल में छात्रा ने आग लगाकर दी जान, बैग से मिला 3 पन्नों का सुसाइड नोट

दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने खुद को आग लगा कर खुदकुशी कर ली. पुलिस को आग लगने की जानकारी मिली थी. पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो एक लड़की जली हुई हालात में मिली. गार्ड रूम के पीछे वाले हिस्से की तरफ से लड़की पाई गई.

इस दौरान पुलिस को 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है. सुसाइड नोट में लड़की ने अपने एक दोस्त का किसी और लड़की से बात करने का ज़िक्र किया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मौके की FSL जांच करवाई गई है.

शाहदरा के एक स्कूल में 17 वर्षीय लड़की द्वार खुद को आग लगाने की घटना के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद स्कूल पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया. दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, "पुलिस इस केस की जांच कर रही है. सभी सबूतों को स्कूल ने पुलिस को उपलब्ध कराया है. यह दुखद घटना है. जांच होने के बाद सभी चीजें सूचित की जाएंगी.

दिल्ली पुलिस ने मामले पर क्या बताया?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस को कॉल करके बताया गया कि स्कूल के अंदर आग लगी है. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो गार्ड रूम के पीछे लड़की जली हुई हालत में मिली. लड़की को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लड़की के बैग से कुछ ज्वलनशील पदार्थ मिला है. मामले की जांच जारी है.

मौके पर पहुंची टीम ने शुरू की जांच

घटनास्थल का निरीक्षण करने और प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम की ओर से घटना की वजह बनी परिस्थितियों की जांच की जा रही है और आगे की पूछताछ जारी है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

शनिवार को कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन को एक स्कूल से आग लगने की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 12वीं कक्षा की लगभग 18 वर्षीय छात्रा स्कूल के गार्ड रूम के पीछे जली हुई हालत में मिली. घटनास्थल से कुछ सामग्री और छात्रा का स्कूल बैग बरामद किया गया.

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