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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, घटकर 191 पर आया AQI

दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, घटकर 191 पर आया AQI

दिल्ली सरकार के मुताबिक शनिवार का एक्यूआई कोविड काल को छोड़कर पिछले एक दशक में 24 अक्टूबर के दिन के आंकड़े के लिहाज से सबसे कम है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 24 Oct 2026 10:27 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी में अब फिजा कुछ दुरुस्त हुई है. दिल्ली में लगातार तीन दिन तक हवा की क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में रहने के बाद शनिवार को इसमें सुधार हुआ और यह 'मध्यम' श्रेणी में आ गई. शहर का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) एक दिन पहले के 230 से घटकर 191 दर्ज किया गया.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को शाम चार बजे एक्यूआई 191 दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को इसी समय यह 230 था.

पिछले दो सालों में इतना था एक्यूआई

दिल्ली सरकार ने कहा कि शनिवार का एक्यूआई कोविड काल को छोड़कर पिछले एक दशक में 24 अक्टूबर के दिन के आंकड़े के लिहाज से सबसे कम है. इसने इस सुधार का श्रेय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार उठाए गए कदमों को दिया है. पर्यावरण विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 24 अक्टूबर 2024 को एक्यूआई 306 था, 2025 में इसी तारीख को यह 275 था, और इस साल घटकर 191 पर आ गया है.

'सरकार के प्रयासों से बेहतर हुआ एक्यूआई'

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह सुधार प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों-जैसे कि नियमों का सख्ती से पालन, निगरानी और जनभागीदारी को दर्शाता है.

तापमान में आई गिरावट 

दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है.

कहां कितना है तापमान?

दिल्ली के मौसम का प्रतिरूप केंद्र माने जाने वाले सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक, लेकिन एक दिन पहले की तुलना में 0.7 डिग्री कम था. अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम

अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई. पालम में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक दिन पहले की तुलना में 0.7 डिग्री कम था. लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री और आयानगर में 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है.

Published at : 24 Oct 2026 10:27 PM (IST)
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