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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मोदी सरकार ही POK को भारत में मिलाएगी', बृजभूषण शरण सिंह का दावा

'मोदी सरकार ही POK को भारत में मिलाएगी', बृजभूषण शरण सिंह का दावा

बृजभूषण शरण सिंह ने POK को लेकर बयान दिया कि मोदी सरकार में उसे भारत के हिस्से में मिला लिया जाएगा. उन्होंने फारुख अब्दुल्ला के बयान पर असहमति जताई.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 25 Oct 2026 11:54 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पाक अधिकृत कश्मीर (POK) को भारत का हिस्सा बताते हुए कहा, POK भारत का था और भारत का ही रहेगा. बीजेपी नेता ने दावा किया  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही पीओके को भारत में मिलाएगी.

पीओके को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह अच्छे और बड़े नेता हैं, लेकिन उनके बयानों से कभी-कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम उजागर हो जाता है. बृजभूषण शरण सिंह फारुख अब्दुल्ला के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे.

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कांग्रेस की रैली पर सवाल 

इसके अलावा, एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की प्रस्तावित रैली को लेकर भी बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी. रैली की तारीख को लेकर व्यापारियों की आपत्तियों और त्योहारों के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका पर उन्होंने कहा कि दो-चार दिन में क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग उसी दिन धरना-प्रदर्शन करते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है.

SIR पर सरकार और चुनाव आयोग का बचाव 

बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले भी चुनाव योग का बचाव कर चुके हैं. इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि 2023 से पहले चुनाव आयुक्त चुनने की कोई प्रक्रिया नहीं थी. अगर विपक्ष को आपत्ति है, तो चुनकर आयें और नया कानून बना लें. लेकिन बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना सही नहीं है. इसके अलावा बृज भूषण सिंह कांग्रेस पर भी खासा हमलावर रहते हैं और उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के पीछे एलन मस्क का हाथ बताया था.

उधर फारुख अब्दुल्ला के बयान पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी फारुख अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज मोदी सरकार में कश्मीर देश की मुख्यधारा में शामिल हो चुका है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh UP NEWS
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