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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'ये बहुत अजीब और घिनौना है...', 'राइज एंड फॉल 2' से बाहर होते ही सारा गुरपाल को मिलीं रेप और जान से मारने की धमकियां

'ये बहुत अजीब और घिनौना है...', 'राइज एंड फॉल 2' से बाहर होते ही सारा गुरपाल को मिलीं रेप और जान से मारने की धमकियां

'राइज एंड फॉल 2' से एविक्ट होने के बाद सारा गुरपाल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 25 Oct 2026 11:55 AM (IST)
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पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर सारा गुरपाल रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' से बाहर हो गई हैं. शो में उनकी दोस्ती, दुश्मनी और नफरत के कई रंग देखने को मिले. उनका बेबाक अंदाज और गेम प्लान दर्शकों को खूब पसंद आया. हालांकि, कम वोट मिलने की वजह से उन्हें शो से बाहर होना पड़ा.

शो से बाहर निकलते ही सारा गुरपाल ने खुलासा किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनके परिवार को भी ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा है. एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है.

'ये बहुत अजीब और घिनौना है...'

सारा गुरपाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'काफी समय हो गया है जब मैंने आप सभी से बात की थी. 'राइज एंड फॉल' एक बहुत ही अलग अनुभव था, लेकिन शो से बाहर आने के बाद खासकर सोशल मीडिया पर, मैं जो कुछ भी देख रही हूं, वो बहुत अजीब और घिनौना है. आप मेरी राय से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने और रेप की धमकियां देना और मेरे शरीर को लेकर भद्दी टिप्पणियां करना बेहद शर्मनाक है.' 

ये बहुत अजीब और घिनौना है...', 'राइज एंड फॉल 2' से बाहर होते ही सारा गुरपाल को मिलीं रेप और जान से मारने की धमकियां

'आपको शर्म आनी चाहिए!'

सारा ने आगे लिखा, 'हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को धमकाने या गाली देने का हक मिल जाता है. ऐसे कायर ट्रोल्स को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेना होगा. आपको शर्म आनी चाहिए!'

कौन हैं सारा गुरपाल?

बता दें कि सारा गुरपाल पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं. वो 'मंजे बिस्तरे' और 'शवा नी गिरधारी लाल' जैसी पंजाबी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. सारा ने अपने करियर में म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है और अपनी अलग पहचान बनाई है.

वो रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इसके बाद वो 'राइज एंड फॉल' में नजर आईं. शो के दौरान सारा कई बार दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ विवादों को लेकर सुर्खियों में रहीं. घर में उनका गौतम गुलाटी और प्रियंका चाहर चौधरी के साथ भी तगड़ा झगड़ा देखने को मिला था.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 25 Oct 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
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