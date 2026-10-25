पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर सारा गुरपाल रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' से बाहर हो गई हैं. शो में उनकी दोस्ती, दुश्मनी और नफरत के कई रंग देखने को मिले. उनका बेबाक अंदाज और गेम प्लान दर्शकों को खूब पसंद आया. हालांकि, कम वोट मिलने की वजह से उन्हें शो से बाहर होना पड़ा.

शो से बाहर निकलते ही सारा गुरपाल ने खुलासा किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनके परिवार को भी ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा है. एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है.

'ये बहुत अजीब और घिनौना है...'

सारा गुरपाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'काफी समय हो गया है जब मैंने आप सभी से बात की थी. 'राइज एंड फॉल' एक बहुत ही अलग अनुभव था, लेकिन शो से बाहर आने के बाद खासकर सोशल मीडिया पर, मैं जो कुछ भी देख रही हूं, वो बहुत अजीब और घिनौना है. आप मेरी राय से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने और रेप की धमकियां देना और मेरे शरीर को लेकर भद्दी टिप्पणियां करना बेहद शर्मनाक है.'

'आपको शर्म आनी चाहिए!'

सारा ने आगे लिखा, 'हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को धमकाने या गाली देने का हक मिल जाता है. ऐसे कायर ट्रोल्स को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लेना होगा. आपको शर्म आनी चाहिए!'

कौन हैं सारा गुरपाल?

बता दें कि सारा गुरपाल पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हैं. वो 'मंजे बिस्तरे' और 'शवा नी गिरधारी लाल' जैसी पंजाबी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. सारा ने अपने करियर में म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है और अपनी अलग पहचान बनाई है.

वो रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' का भी हिस्सा रह चुकी हैं. इसके बाद वो 'राइज एंड फॉल' में नजर आईं. शो के दौरान सारा कई बार दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ विवादों को लेकर सुर्खियों में रहीं. घर में उनका गौतम गुलाटी और प्रियंका चाहर चौधरी के साथ भी तगड़ा झगड़ा देखने को मिला था.