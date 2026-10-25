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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, जहरीली हवा से भी मिलेगी राहत?

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, जहरीली हवा से भी मिलेगी राहत?

दिल्ली-NCR में देर रात बारिश और ओलावृष्टि से मौसम बदला. तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश के बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार की उम्मीद है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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दिल्ली में रविवार (25 अक्टूबर) को मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. शनिवार देर रात दिल्ली-NCR के कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर ओले भी गिरे. बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन ठंड भी बढ़ गई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या मौसम में आए बदलाव से दिल्ली की जहरीली होती हवा से भी राहत मिलेगी. वहीं, आज दिन में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

शनिवार (24 अक्टूबर) की देर रात दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई.

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अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली. मौसम में इस बदलाव के बाद रविवार को भी ठंडक महसूस हो सकती है. हालांकि, दिन में आसमान साफ रहने या आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है.

आज दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. फिलहाल दिन में बारिश की संभावना बेहद कम बताई जा रही है.

अगले कुछ दिनों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है. 26 और 27 अक्टूबर को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. वहीं, 29 और 30 अक्टूबर के आसपास बादल छाए रहने की संभावना है. इन तारीखों में बारिश को लेकर अभी अलग-अलग पूर्वानुमान सामने आ रहे हैं.

बारिश से प्रदूषण में मिलेगी राहत?

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी चिंता बढ़ा रहा है. 25 अक्टूबर को उपलब्ध निगरानी आंकड़ों के मुताबिक, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार दर्ज किया गया. विवेक विहार में AQI 288, जहांगीरपुरी में 275 और मुंडका में 273 दर्ज किया गया.

बारिश से हवा में मौजूद धूल के कण कम हो सकते हैं, जिससे प्रदूषण से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, राहत कितनी और कितने समय तक मिलेगी, यह हवा की गति और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा.

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प्रदूषण के बीच बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए. AQI खराब होने पर खुले में दौड़ने और भारी व्यायाम से बचें. जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है. दिल्ली-NCR में देर रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से मौसम बदला है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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