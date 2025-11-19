हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRब्लैकमेल और शराब को लेकर झगड़ा..., दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या

ब्लैकमेल और शराब को लेकर झगड़ा..., दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या

Delhi news: दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने महिला के लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र से सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने इलाके को दहला दिया है. एक महिला की लाश कमरे में सड़ी हुई हालत में बरामद होने के बाद पता चला कि उसकी हत्या उसी के साथ रहने वाले लिव-इन पार्टनर ने की थी. महिला द्वारा ब्लैकमेल और नशे की आदतों से परेशान आरोपी घटना के बाद कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया था.

दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर बेरी के जोनापुर गांव स्थित किराए के कमरे से उठ रहे तेज दुर्गंध से घबराये पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो अंदर एक महिला का शव चादर में लिपटा हुआ मिला, जो डिकम्पोज हो रही थी. मृतका का नाम सोनिया खटीक (35) बताया गया.

मौके पर पहुंचे एसएचओ राजेश शर्मा और उनकी टीम ने क्राइम सीन की हालत को देख कर तुरंत ही क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञों को बुला लिया. उन्होंने कमरे में बिखरे सामान, चादर, तकिए और फर्श पर मौजूद संदिग्ध धब्बों की जांच की. शुरुआती जांच में साफ हो गया कि हत्या किसी जान-पहचान वाले ने ही की है.

गायब लिव-इन पार्टनर पर पुलिस का शक

कमरा बाहर से बंद था और वहां रहने वाला किरायेदार राजकुमार उर्फ राजू लापता पाया गया. पुलिस के संदेह की सुई सीधे उसी पर गई. शव को सफदरजंग अस्पताल भेजकर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. जल्द ही पुलिस को पता चला कि राजकुमार टैक्सी चालक है और घटना से पहले काफी तनाव में था.

तफ्तीश में सामने आया कि राजकुमार की पत्नी और बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जबकि वह पिछले कुछ समय से सोनिया के साथ किराए के कमरे में लिव-इन में रह रहा था. पड़ोसियों और उसके परिचितों ने बताया कि वह कुछ दिनों से परेशान था और कई रातें तो बाहर अपनी ऑटो में गुजार रहा था. पुलिस ने उसे बांस गांव से गिरफ्तार कर लिया.

ब्लैकमेल और नशे के झगड़े का मामला

पूछताछ में राजकुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि करीब दस साल पहले अहमदाबाद में सोनिया से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों साथ रहने लगे. सोनिया ने उसके साथ बिताए निजी पलों का वीडियो बना लिया था और उसी के आधार पर वह उससे पैसे वसूलने की कोशिश करती थी. साथ ही, शराब के नशे में वह अक्सर उससे मारपीट और अपमानजनक व्यवहार करती थी. उसके कथित चाल-चलन को लेकर भी आरोपी नाखुश था.

नशे के दौरान हत्या का खुलासा

राजकुमार के अनुसार 12 नवंबर की रात दोनों के बीच शराब के नशे में जमकर विवाद हुआ. गुस्से में उसने पहले महिला का गला दबाया और फिर झाड़ू के डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद उसने कमरे को बाहर से बंद किया और मौके से भाग निकला. गिरफ्तार होने पर पुलिस ने उसके पास से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया. 

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Delhi Crime Domestic Dispute DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
हेल्थ
Self Medication: खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget