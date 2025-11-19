ब्लैकमेल और शराब को लेकर झगड़ा..., दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या

दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र से सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने इलाके को दहला दिया है. एक महिला की लाश कमरे में सड़ी हुई हालत में बरामद होने के बाद पता चला कि उसकी हत्या उसी के साथ रहने वाले लिव-इन पार्टनर ने की थी. महिला द्वारा ब्लैकमेल और नशे की आदतों से परेशान आरोपी घटना के बाद कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गया था.

दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, फतेहपुर बेरी के जोनापुर गांव स्थित किराए के कमरे से उठ रहे तेज दुर्गंध से घबराये पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो अंदर एक महिला का शव चादर में लिपटा हुआ मिला, जो डिकम्पोज हो रही थी. मृतका का नाम सोनिया खटीक (35) बताया गया.

मौके पर पहुंचे एसएचओ राजेश शर्मा और उनकी टीम ने क्राइम सीन की हालत को देख कर तुरंत ही क्राइम टीम और एफएसएल विशेषज्ञों को बुला लिया. उन्होंने कमरे में बिखरे सामान, चादर, तकिए और फर्श पर मौजूद संदिग्ध धब्बों की जांच की. शुरुआती जांच में साफ हो गया कि हत्या किसी जान-पहचान वाले ने ही की है.

गायब लिव-इन पार्टनर पर पुलिस का शक

कमरा बाहर से बंद था और वहां रहने वाला किरायेदार राजकुमार उर्फ राजू लापता पाया गया. पुलिस के संदेह की सुई सीधे उसी पर गई. शव को सफदरजंग अस्पताल भेजकर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. जल्द ही पुलिस को पता चला कि राजकुमार टैक्सी चालक है और घटना से पहले काफी तनाव में था.

तफ्तीश में सामने आया कि राजकुमार की पत्नी और बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जबकि वह पिछले कुछ समय से सोनिया के साथ किराए के कमरे में लिव-इन में रह रहा था. पड़ोसियों और उसके परिचितों ने बताया कि वह कुछ दिनों से परेशान था और कई रातें तो बाहर अपनी ऑटो में गुजार रहा था. पुलिस ने उसे बांस गांव से गिरफ्तार कर लिया.

ब्लैकमेल और नशे के झगड़े का मामला

पूछताछ में राजकुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि करीब दस साल पहले अहमदाबाद में सोनिया से उसकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों साथ रहने लगे. सोनिया ने उसके साथ बिताए निजी पलों का वीडियो बना लिया था और उसी के आधार पर वह उससे पैसे वसूलने की कोशिश करती थी. साथ ही, शराब के नशे में वह अक्सर उससे मारपीट और अपमानजनक व्यवहार करती थी. उसके कथित चाल-चलन को लेकर भी आरोपी नाखुश था.

नशे के दौरान हत्या का खुलासा

राजकुमार के अनुसार 12 नवंबर की रात दोनों के बीच शराब के नशे में जमकर विवाद हुआ. गुस्से में उसने पहले महिला का गला दबाया और फिर झाड़ू के डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद उसने कमरे को बाहर से बंद किया और मौके से भाग निकला. गिरफ्तार होने पर पुलिस ने उसके पास से मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद किया.