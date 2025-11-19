तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो बाइक को मारी टक्कर, ग्रेटर नोएडा में 3 की दर्दनाक मौत

ग्रेटर नोएडा के दनकौर-सिकंदराबाद रोड पर कनारसी गांव के नजदीक रविवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से देवर भाभी समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. जबकि दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिनकी हालत अभी भी ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में गंभीर बनी हुई है.

इस घटना का एक सीसीटीवी विडियो सामने आया, जिसमें घटना के दौरान ट्रैक्टर की गति काफी ज्यादा थी और ट्रैक्टर चालक द्वारा कार को ओवरटेक करने के दौरान यह भीषण हादसा हुआ. आरोपी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाई है.

ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के जुनैदपुर गांव निवासी गौरव नागर(23) ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट थे. जो शनिवार रात ड्यूटी करने के बाद रविवार की सुबह बाइक पर सवार होकर घर को लौट रहे थे. जब वह दनकौर-सिकंदराबाद रोड से होते हुए अपने घर को लौट रहे थे. उसी दौरान सामने से तेज गति में आए ट्रैक्टर में उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी.

इस हादसे में गौरव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी साथ ही दूसरी बाइक पर सवार दनकौर कस्बा निवासी हीरालाल(26) और उनकी भाभी तुलसी(36) भतीजा देवा(10) और भतीजी हिमांशी(12) की बाइक को भी ट्रैक्टर में टक्कर मार दी थी. इस घटना में हीरालाल और तुलसी की भी मौत हो गई थी. जबकि देवा और हिमांशी की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है.

CCTV फुटेज से मिल रहे सुराग, आरोपी की तलाश जारी

गौरतलब है कि इस घटना की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई है. जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली काफी तेज गति थे. सामने चल रही एक कार को ओवरटेक करने के दौरान ट्रैक्टर चालक दूसरी लाइन पर पहुंच गया. जिसके चलते दो बाइक पर सामने से सवार होकर आए पांच लोग उसकी टक्कर से घायल हो गए थे. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी.

ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के लोग दनकौर कोतवाली पहुंचे. जिन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. उधर पुलिस ट्रैक्टर चालक की सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पहचान कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है. वहीं पीड़ित की शिकायत पर दनकौर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.