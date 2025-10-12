हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस ने चोरी और गुम हुए 101 मोबाइल फोन बरामद, खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे

दिल्ली पुलिस ने चोरी और गुम हुए 101 मोबाइल फोन बरामद, खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे

Delhi News: एंटी-स्नैचिंग सेल ने बेहतरीन काम करते हुए तकनीकी निगरानी और CEIR पोर्टल की मदद से 101 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Oct 2025 05:41 PM (IST)
मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाने पर लोग उसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं. महज खानापूर्ति के लिए उसकी गुमशुदगी या फिर चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करा कर उसे भूल जाते हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस की इस दिशा में किए गए सकारात्मक प्रयास ने अब लोगों के मोबाइल फोन के वापस मिलने की उम्मीद को जगा दी है. 

दक्षिण-पश्चिम जिले की एंटी-स्नैचिंग सेल ने बेहतरीन काम करते हुए तकनीकी निगरानी और CEIR पोर्टल की मदद से 101 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं. अपने मोबाइल वापस पाने के बाद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. 

101 मोबाइल फोन बरामद

डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक, पिछले दो महीनों में एंटी-स्नैचिंग सेल की टीम ने अथक प्रयासों से इन मोबाइल फोनों को ट्रेस किया. एंटी स्नैचिंग सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरि सिंह के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें एसआई कमल कांत, हेड कॉन्स्टेबल शिशराम, मुकेश, नरेंद्र, अनिल और कॉन्स्टेबल सनी शामिल थे, ने तकनीकी डेटा का गहन विश्लेषण किया और IMEI ट्रैकिंग की सहायता से इन मोबाइल फोन का पता लगाने में कामयाबी पाई.

तकनीक और टीमवर्क से मिली कामयाबी

टीम ने CEIR पोर्टल के माध्यम से विभिन्न थानों से समन्वय करते हुए गुमशुदा मोबाइलों को खोज निकाला. इससे पहले, 17 सितंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 34 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए थे. जिसमें दिल्ली पुलिस की नागरिक सेवा में उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की गई थी.

नागरिकों ने जताया पुलिस का आभार

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, शेष 67 मोबाइल फोन हाल ही में वसंत विहार स्थित डीसीपी कार्यालय में उनके मालिकों को सौंपे गए. इस मौके पर उपस्थित नागरिकों ने दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस की टीम के समर्पण और मेहनत की सराहना की. उनका कहना था कि ऐसे प्रयास न केवल खोई वस्तुओं को लौटाने में मददगार हैं, बल्कि पुलिस पर जनता के विश्वास को भी और मजबूत बनाते हैं.

ऐसी घटनाओं के लिए दिल्ली पुलिस के प्रयास जारी

जिला पुलिस, नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास जारी रखेगी. आधुनिक तकनीक और डेटा-आधारित जांच के माध्यम से खोई एवं चोरी हुई संपत्ति की बरामदगी पर फोकस रहेगा. यह अभियान दिल्ली पुलिस के उस मूलमंत्र- 'With You, For You, Always' की सच्ची मिसाल है, जिसका उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास की डोर को और मजबूत करना है.

Published at : 12 Oct 2025 05:41 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE
